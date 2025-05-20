В сети сравнили макет iPhone 17 Air с iPhone 16 Plus / фото Majin Bu

Инсайдер Маджин Бу опубликовал в соцсети X фотографию, на которой сравнивается толщина iPhone 17 Air и iPhone 16 Plus. Ожидается, что Air станет прямым преемником 16 Plus и займет позицию между обычной моделью и Pro-версией.

Модель Air побьет рекорд iPhone 6 (6,9 мм) и станет новым самым тонким смартфоном от Apple. По слухам, толщина корпуса составит 5,5 мм или 9,5 мм с выступом камеры. На фото разница между смартфонами кардинальная. 

Весить смартфон будет 145 граммов – меньше, нежели Galaxy S25 Edge (163 г), имеющий похожие габариты. iPhone 16 Plus, в свою очередь, заметно толще и тяжелее (7,88 мм и 199 г).

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фото Majin Bu

Однако такая компактность имеет свою цену. Согласно свежим утечкам, "самый тонкий айфон" получит аккумулятор всего 2800 мАч. Внутренние тесты Apple показывают, что лишь 60–70 % пользователей смогут дотянуть до конца дня на одной зарядке, что в разы ниже привычного уровня.

Кроме того, тонкий iPhone будет иметь только один динамик, одну заднюю камеру и не будет поддерживать SIM-карты по всему миру. Инсайдер Марк Гурман рассказывал, что iPhone 17 Air мог стать первым в мире телефоном без портов. Но Apple решила отказаться от этой затеи из-за возможных разногласий с регуляторами Евросоюза.

фото Majin Bu

Презентация новинок состоится в сентябре, если в планах Apple ничего не поменяется. По слухам, в новом поколении все телефоны предложат экраны ProMotion с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп.

В то же время Apple готовится к масштабному "ренессансу" своих устройств в 2027 году – к 20-летию iPhone. Ожидается выход стеклянного iPhone, робота и умных очков.

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