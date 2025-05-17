Узнайте, как ухаживать за нарциссами в мае, чтобы они были здоровыми в следующем году.

В мае даже самые поздние нарциссы отцветают, оставляя лишь пустые стебли и листья. Некоторые садоводы спешат скорее убрать остатки из клумбы. Другие оставляют увядшие растения "как есть", оставляя на милость природе. Обе стратегии могут навредить. Этим цветам нужен грамотный, но ненавязчивый уход, чтобы пышно зацвести в следующем году.

Что делать с нарциссами после того, как они отцветут

Увядшие цветы нужно обрезать острым и продезинфицированным инструментом. Оставьте всего пару миллиметров стебля над землей. Если же вы хотите получить семена нарциссов, то цветоносы наоборот нужно оставить.

А вот зеленые листья трогать не нужно. Даже после увядания они выполняют важную функцию - накапливают питательные вещества и "перегоняют" в луковицу. Если их слишком рано обрезать, то корневой системе не хватит питания до следующего года. Только после пожелтения листья можно убрать - свою роль они исполнили.

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Также уход за нарциссами после цветения предполагает укрытые мульчой. Посыпьте место посадки опилками, хвоей или соломой, чтобы сохранить луковицы во влаге и тепле до следующей весны.

Что делать с луковицами нарциссов после цветения

В мае садоводы терзаются раздумиями насчет того, нужно ли выкапывать луковицу. Вопрос о том, что делать с нарциссами после цветения, зависит от ценности сорта и погодных условий.

Если оставить луковицу в земле, то есть риск, что до следующей весны она сгниет. Поэтому в случаях, если на участке часто бывает сыро или вы дорожите этим сортом, лучше выкопать корень, просушить и оставить в сухом холодном месте. Затем в октябре снова посадите и замульчируйте.

Луковицы можно оставить, если клумба хорошо просыхает и не накапливает воду. Обычные, не диковинные нарциссы хорошо переносят круглогодичное пребывание в земле.

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