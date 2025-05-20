Совет Европейского союза во вторник, 20 мая, утвердил 17-й пакет санкций против Российской Федерации.
Об этом сообщила высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети Х.
"ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота. Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека", - заявила она.
Также, по словам Каллас, готовятся новые санкции против России.
"Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче будет наш ответ", - добавила высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности.
Санкции против России - главные новости
Издание Bloomberg писало, что Германия совместно с европейскими союзниками работают над новым пакетом санкций против России. Новые карательные меры призваны заставить Москву согласиться на прекращение огня
Пресс-секретарь федерального правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что Берлин постоянно изучает и пересматривает варианты санкций против РФ. Он рассказал, что Европейский Союз примет 17-й пакет санкций уже на этой неделе.
В агентстве отмечали, что новые санкции ЕС могут быть направлены против финансового сектора РФ в рамках последней попытки союзников Украины оказать давление на российского диктатора Владимира Путина. Журналисты выяснили, что блок также готовится ввести санкции против банков третьих стран, которые поддерживают войну Москвы.