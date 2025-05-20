Санкции Великобритании направлены против российских ракет и теневого флота.

Великобритания объявила о новых широкомасштабных санкциях. Новые ограничения направлены против военного, энергетического и финансового секторов России, усиливая давление на Москву в координации с Евросоюзом.

Издание Reuters пишет, что новые меры направлены на цепочки поставок российских систем вооружений, включая ракеты "Искандер", финансируемые Кремлем информационные операции и финансовые учреждения, которые помогают России обходить санкции.

"Мы призываем президента России Владимира Путина немедленно согласиться на полное, безоговорочное прекращение огня, чтобы можно было провести переговоры о справедливом и прочном мире. Мы ясно дали понять, что промедление в мирных усилиях только удвоит нашу решимость помочь Украине защитить себя и использовать наши санкции для ограничения военной машины Путина", - заявил министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

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Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и лидеры ведущих стран ЕС совместно призвали Вашингтон присоединиться к ним в введении более жестких санкций против России за отказ от прекращения огня в Украине.

Новые британские санкции направлены на все уровни группы под названием "Агентство социального проектирования", ранее попавшей под санкции в 2024 году, которую Лондон назвал российской дезинформационной структурой, пытавшейся подстрекать к протестам в европейских странах.

Под удар попали 46 финучреждений, которые, по мнению Лондона, помогают Москве обходить санкции, включая Санкт-Петербургскую валютную биржу и Российское агентство по страхованию вкладов, которое страхует российские банки.

В санкционный список добавили еще 18 судов из "теневого флота" РФ, используемого для обхода западных ограничений и поддержания экспорта российской нефти. Под санкции также попали и лица, связанные с этим флотом, в том числе гражданин Великобритании, который, по мнению правительства, закупал суда, и два российских капитана танкеров теневого флота.

Британия заявила, что работает с международными партнерами над снижением предельной цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

Как отметил в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, наши предложения в новом санкционном пакете учла и Великобритания.

"Она осуществила один из самых масштабных санкционных ударов против России с начала полномасштабного вторжения. Более 100 новых санкционных целей", - подчеркнул он.

Так, речь идет об ударе, в частности, по военным цепям поставок России, включая ракеты "Искандер", которые Россия "применила в Сумах, убив десятки людей, среди них - дети".

Также это удар по энергетическому сектору, включая новые 18 танкеров "теневого флота" и их владельцев; 46 финансовых учреждениях, которые помогали России обходить санкции, включая Санкт-Петербургскую валютную биржу и страховое агентство России.

Кроме того, отметил Ермак, это удар и по "пропагандистской машине Кремля - еще 14 участников "Агентства социального дизайна" (SDA), которое распространяет дезинформацию по всему миру".

Касается это и "теневого флота" в еще одном измерении: санкции коснулись капитанов кораблей, это было "предложение нашей санкционной группы".

"Британия также заявила о намерении снизить ценовой потолок на российскую нефть, чтобы ударить по критическому источнику финансирования войны - доходам от экспорта энергоносителей", - подчеркнул руководитель ОП и заметил, что каждая санкция - это "еще один гвоздь в гроб российской военной машины".

Санкции ЕС против России - главные новости

Высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что совет Евросоюза 20 мая утвердил 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота. Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека.

В то же время, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что новый пакет санкций содержит комплексные меры, которые ударят по ключевым элементам военной машины РФ, ее "теневому флоту" и схемах обхода экспортного контроля.

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