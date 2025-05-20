Новое исследование раскрывает, как доступ к информации о возрасте, профессии и политических взглядах оппонента делает ИИ убедительнее.

Свежее исследование показало, что "продвинутые" системы искусственного интеллекта превосходят людей в дебатах, если имеет доступ к информации об их возрасте, профессии и политических взглядах.

В эксперименте с 900 участниками GPT-4 от OpenAI оказался убедительнее в 64,4% случаев, а при наличии персональных данных его эффективность возрастала до 81,2%. Без таких данных его результаты сравнимы с человеческими, пишет The Guardian.

В ходе исследования ученые выяснили, что система ИИ использует более аналитический и структурированный стиль, в отличие от эмоциональных аргументов людей. В 75% случаев участники распознавали ИИ по стилю речи, однако были более склонны менять свое мнение, предполагая, что ведут спор с машиной.

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Хоть ИИ-оппонент слабо влияет на глубоко укоренившиеся убеждения, его потенциал для микротаргетинга вызывает тревогу. Исследователи предупреждают, что в социальных сетях вроде Reddit или X, ИИ с доступом к личным данным может усиливать влияние дезинформации и поляризацию мнений.

"Представьте себе армию ботов, нацеленных на неопределившихся избирателей, тонко подталкивая их с помощью адаптированных политических нарративов, которые кажутся подлинными", – говорится в исследование.

При этом исследователи отметили потенциальные преимущества "убедительного" ИИ: от разрушения теорий заговоров и уменьшения политической поляризации до помощи людям в переходе к более здоровому образу жизни.

Ранее ученые тайно провели эксперимент над пользователями Reddit: ИИ-модели успешно меняли взгляды комментаторов, выдавая себя за людей. Этичность эксперимента вызвала споры, хотя сами исследователи считают его допустимым.

Как УНИАН уже писал, более 52 тысяч айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года. Причина – потенциал искусственного интеллекта, который может эффективно выполнять рутинные задачи программирования, включая написание кода и тестирование.

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