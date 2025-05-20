Елена Зеленская рассказала, что ее всегда раздражало в маме

Супруга президента раскрыла детали своего детства.

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась воспоминаниями о своем детстве и юношестве. По ее словам, она любила играть на пианино.

Ее маме это очень нравилось, поэтому женщина часто подсматривала за дочерью. Однако такая привычка мамы раздражала супругу президента Украины.

"Мама всегда любила, когда я играла. Помню, у меня было пианино и так по коридору кухня. И она что-то там делала и иногда так выглядывала, смотрела на меня. И меня это всегда так... Меня это бесило всегда", – призналась Елена Зеленская в интервью Маричке Падалко.

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Также Зеленская рассказала, что и сейчас порой играет на музыкальном инструменте.

Напомним, ранее Елена Зеленская впечатлила стильным образом в вышиванке. На новом фото она предстала в утончённой коричневой вышиванке с нежным бежевым орнаментом — символичным, сдержанным и в то же время невероятно выразительным.

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