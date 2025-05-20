Дроны успешно преодолевают водные препятствия и проходят над линиями электропередач на скорости до 143 км/ч.

Завершена кодификация линейки украинских оптоволоконных дронов, которые являются устойчивы к действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - Хищник REBOFF.

Как сообщает Министерство обороны Украины, компания 3DTech - первый отечественный разработчик, который успешно завершил процедуру кодификации линейки оптоволоконных БПЛА Хищник REBOFF. Указанные дроны имеют катушки с оптоволокном длиной от 10 до 20 км.

Говорится, что разработка украинских оптоволоконных БпАК началась в 2023 году как ответ на запросы украинских военнослужащих. Во время испытаний дроны успешно преодолевали водные препятствия (реки, озера) и проходили над линиями электропередач на скорости до 143 км/ч. Первые тестовые партии попали в войско в 2024 году и продемонстрировали тогда перспективность масштабирования этого технологического направления на войне.

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"Сегодня портфолио компании-производителя состоит из пяти оптоволоконных моделей, которые уже поставляются в боевые бригады и эффективно применяются операторами FPV-дронов", - добавляют в Минобороны.

В частности, есть Хищник 10 Lite 10KM, рассчитанный на отражение штурмов и для городских боев. Работает на расстоянии на 8-9 км, ведь обычно пилоты закладывают 10-20% волокна на маневрирование и погодные обстоятельства. Боевая нагрузка - до 1,8 кг, что делает его максимально эффективным на коротких дистанциях. Хищник Lite 15KM - бюджетный дрон, работающий по технике, маневрирующий внутри помещений. Боевая часть - 1,5 килограмма способна уничтожить бронированную технику кумулятивом, а живую силу - поражающими элементами.

Хищник 13 REBOFF 20KM имеет катушку на 20 км, подходит для уничтожения вражеских пушек, минометов и систем РЭБ. Он оснащен двумя батарейными блоками, благодаря чему дрон лучше балансируется, становится более маневренным и удобным в управлении. Модель Хищник 15KM может ждать в засаде в течение часов, питается от одного батарейного блока 8S3P 13 500 mAh, а Хищник 10KM несет полезный вес 2,2 кг на расстояние до 10 км.

"Вся линейка из пяти БпАК рассчитана для выполнения полетов на высоте до 500 м на скорости до 70 км/ч. Однако некоторые модели во время тестов успешно разматывали катушку на скорости до 143 км/ч... Все Хищник REBOFF оснащены специальными быстрыми креплениями. Это позволяет собирать и разбирать конструкцию без использования стяжек. Каждый БпАК оснащен ножками для безопасного старта, приземления и ожидания в засадах", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, в случае необходимости определенные радиоуправляемые дроны, которые уже есть на вооружении ВСУ, можно подключить к катушкам REBOFF.

По данным Минобороны, к кодификации готовятся дроны с катушками на 25 и 30 км.

Другие украинские разработки - что известно

Как писал УНИАН, Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Веспа-15". Он способен преодолеть расстояния до цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой.

Эти дроны имеют повышенную устойчивость к работе вражеских средств радиоэлектронного противодействия, могут поражать живую силу врага, бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и тому подобное.

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