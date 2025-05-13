У праздника педагогов есть две даты - украинская и международная.

Большинству людей известно, что День учителя в Украине отмечают в октябре. На самом деле у этого торжества есть две даты, одна из которых - официальная украинская, а вторая - международная. В любом случае праздник очень популярный и важный, ведь учительская профессия незаменима.

Когда будет День учителя в 2025 году

Профессиональное торжество педагогов в большинстве стран мира наступает 5 октября по предложении организации ЮНЕСКО. В нашей стране более известна другая дата.

Украинцы поздравляют педагогов по советской традиции, поэтому дата, когда День учителя 2025, у нас отличается. Официально торжество День работника образования наступает в первое октябрьское воскресенье, что в этом году будет 5 октября - одновременно с международным праздником. По традиции празднование начинается ещё в пятницу (3 октября), чтобы у учеников была возможность поздравить педагогов в рабочий день.

Как отметить День учителя

В нашей стране есть интересный обычай к празднику - устраивать день самоуправления, когда старшеклассники ведут уроки у младших детей. Однако сейчас из-за войны школьников не оставляют без присмотра, поэтому День учителя 2025, вероятно, пройдет без этой традиции. К тому же многие школы сейчас перешли на обучение онлайн.

Не обходится этот день и без подарков, которые вручают в основном классному руководителю. Многие взрослые ещё с советских времен привыкли к торжеству дарить учителям цветы - астры, гладиолусы, хризантемы, георгины. Иногда от имени класса педагогу преподносят конфеты, духи, книги и другие презенты.

Всегда стоит учитывать предпочтения человека. Во время войны некоторые учителя просят воздержаться от подарков и вместо этого перечислить деньги на поддержку ВСУ.

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