Санкции введены против тех, кто осуществлял преследование оппозиционного политика Алексея Навального, блогеров и активистов, которые распространяли информацию о действиях российской армии в войне против Украины.

Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры против 28 лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в России, за репрессии в отношении демократической оппозиции и за действия, серьезно подрывающие верховенство права в этой стране. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

В частности, в санкционный список внесены члены российской системы правосудия: судьи, прокуроры, представитель Верховного суда и представители региональных судов, а также члены Следственного комитета, привлеченные к фальсификации дел против различных активистов.

Многие из тех, против кого сегодня вводятся санкции, ранее сыграли роль в преследовании оппозиционного политика Алексея Навального. Эти лица отстаивали интересы прокуратуры на различных судебных заседаниях, когда Навальному огласили приговор, оставили в силе этот приговор против него и его брата. Также подсанкционные лица имеют отношение к проведению политически мотивированных судебных процессов против адвокатов Навального и технического директора Youtube-канала "Навальный LIVE".

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Другие подсанкционные лица причастны к вынесению приговоров активистам Алексею Горинову, Игорю Барышникову и Ольге Смирновой, а также блогерам Иоанну Курмоярову и Сергею Другову, которые распространяли информацию о действиях российских вооруженных сил в Украине и антивоенные сообщения. Их судебные процессы характеризовались произвольными и несправедливыми производствами и использовались как инструмент для запугивания других несогласных российских граждан.

Санкции предусматривают замораживание активов. Компаниям и гражданам ЕС запрещено предоставлять подсанкционным лицам средства. Также ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в ЕС.

Как сказано в Официальном журнале ЕС, под санкции попали Наталья Борисенкова, Андрей Катков, Юлия Шилова, В'Вячеслав Витухин, Екатерина Тямина, Геннадий Пилехин, Наталья Петрова, Дмитрий Михайлов, Ульяна Калугина, Олеся Кабочкина, Елена Ибрагимова, Денис Попов, Виктор Рогов, Надежда Тихонова, Маргарита Котова, Елена Коробкова, Руслан Неверов, Валентин Ершов, Александр Кемеров, Михаил Казаков, Екатерина Фролова, Сергей Богданов, Татьяна Петрова, Татьяна Молитвина, Алексей Харламов, Светлана Журавлева, Ольга Баландина и Олеся Менделеева.

Справка УНИАН. Алексей Навальный (1976-2024) - российский оппозиционный политик, юрист и антикоррупционный активист, известный своей резкой критикой Владимира Путина и правящей партии "Единая Россия". Он получил известность благодаря разоблачениям коррупции среди высших чиновников России, которые публиковались в том числе через его Ютуб-канал. В январе 2021 года Навальный был в очередной раз арестован в России, но больше на свободу уже не вышел. Он умер в феврале 2024 года в колонии на севере России при невыясненных обстоятельствах. Бытует мнение, что его целенаправленно ликвидировали по приказу Кремля.

Отдельно в ЕС приняли решение ввести дополнительные ограничительные меры против трех российских юридических учреждений за развитие и применение химического оружия в войне против Украины.

В частности, под санкции попали "Войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации", "27-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ" и "33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ".

Это решение принято в связи с появлением отчетов от Организации по запрещению химического оружия в ноябре 2024 и феврале 2025 годов, в которых подтверждалось наличие боевых отравляющих веществ типа 2-хлорбензальмалононитрил и родственных соединений в образцах веществ, собранных на поле боя в Украине. Россия использовала эти средства при ведении боевых действий в Украине с нарушением Конвенции о химическом оружии.

Санкции против России: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, в ЕС пришли к согласию ввести 17-й пакет санкций против России. Эти ограничительные меры направлены против 189 кораблей теневого флота.

В то же время, в Евросоюзе ожидают от США последствий для России за несогласие пойти на полное и безусловное прекращение огня. В ЕС не увидели давления со стороны США на Россию, чтобы россияне согласились прекратить вести огонь.

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