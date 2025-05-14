Запомните золотые правила безопасности, которые уберегут вас от мошенничества в интернете.

Мошенники в интернете постоянно придумывают новые способы выманивания денег и используют современные технологии. С развитием ИИ обман будет раскрыть гораздо труднее. Но большинство преступлений всё ещё совершаются по классическим схемам - звонок от "сотрудника банка" и поддельные интернет-магазин. Владельцам карточек необходимо знать, что делать, если мошенники звонят по телефону или пишут в соцсети.

О том, какой самый распространенный способ мошенничества был в 2024 году и сколько денег выманили аферисты у украинцев, рассказали в Нацбанке.

Какие есть схемы мошенничества в интернете

За прошлый 2024 год аферисты суммарно выманили у украинцев около 1,1 млрд гривень, сообщает Нацбанк Украины. В среднем за одну операцию мошенники получают 4247 гривень "выручки". 83% незаконных операций совершены в интернете, и только 17% через банкоматы и другие физические устройства. Примечательно, что в 84% случаев люди сами передали личные данные преступникам. В таких ситуациях банк не может отменить операцию и вернуть деньги, ведь человек перевел их добровольно.

На данный момент самые распространенные виды мошенничества в интернете такие:

Звонок работника банка . Вам звонят якобы от имени банка и сообщают о какой-то проблеме с картой: например, с неё пытаются украсть деньги или хотят заблокировать. Чтобы "спасти" сумму, псевдоработник предлагает перевести ее на якобы защищенный счет (на самом деле - аферистам) или узнает данные карты. Запугивание . Мошенники звонят по телефону и говорят, что ваш родной человек попал в больницу, совершил ДТП или задолжал деньги, и для его спасения нужна большая сумма. Во время войны у этой схемы появилась новая разновидность: "вашего близкого схватили ТЦК". Во всех этих случаях жулики пытаются нажиться на панике и выманить деньги, пока "жертва" не оклемалась. Метод противодействия - бросить трубку и позвонить тому родственнику, о котором идет речь. Финансовая помощь . На почту или телефон приходит сообщение, что вам якобы положена помощь от ООН, Красного креста, Дії и других организаций. На самом деле никакой акции нет, а данные о счете, куда якобы зачислят деньги, передаются преступникам. Поддельные сайты . Хакеры делают ложные интернет-магазины или сайты, которые похожи на настоящие. Когда вы вводите на них данные карты, информация мгновенно передается аферистам. Псевдоволонтеры и фонды . Воры наживаются на войне, представляясь волонтерами или предлагая помощь по освобождению пленных и поиску пропавших. На самом деле перечисленные деньги будут украдены. Взлом . В этой схеме преступники получают доступ к банковскому аккаунту или всему телефону, после чего переводят себе деньги. Чаще всего "захват" доступа происходит, когда жертва переходит по мошеннической ссылке.

Чтобы защититься от таких случаев, нужно знать самому и рассказать знакомым о поведении в интернете.

Как не стать жертвой мошенников - правила безопасности

Запомните главное правило, как защитить карту от мошенников: не сообщайте срок действия и CVV-код своей карты в любой сомнительной ситуации. Зная эти два показателя, аферисты легко получат доступ к вашему счету.

Если вам звонят "банковские работники", бросьте трубку и перезвоните на реальную горячую линию своего банка. Почти всегда первый звонок оказывается мошенническим. Особенно если "сотрудник" спрашивает личные данные - реальным работникам не нужна такая информация.

Если на вашу карту предлагают сделать "подарок", начислить финансовую помощь или любые другие выплаты, сообщайте только свой номер карточки, но не срок действия и CVV-код. Если с вами связался мошенник, то без последних двух данных он не сможет снять деньги.

Вводите срок действия и CVV-код при онлайн-оплате только на официальных сайтах, в которых вы уверены. При возможности выбирайте оплату при получении товара - тогда ваши деньги точно не смогут украсть.

Ещё одно правило безопасности: если во время подозрительного звонка собеседник говорит по-русски, попросите его перейти на украинский или сразу бросайте трубку. Украинцев часто обманывают российские мошенники, которые не говорят по-украински.

Никогда не переходите по сомнительным ссылкам. Если вы получили в соцсети сообщение вроде "проголосуй за мою племянницу в конкурсе" и ссылкой на посторонний сайт - свяжитесь с этим человеком и спросите, действительно ли он это написал. Страница может быть взломана, а при нажатии ссылки взломают и вас.

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