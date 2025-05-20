К заявлению о назначении пенсии следует предоставить подтверждающие документы о наличии такого стажа.

Правительство определило порядок подтверждения и зачисления периодов работы украинцев в другом государстве в стаж работы для назначения пенсии по возрасту.

Об этом говорится в постановлении, принятом Кабмином (№ 562).

Отмечается, что украинцы, которые работали в других государствах и у которых отсутствует необходимый страховой стаж, должны прилагать к заявлениям о назначении пенсии подтверждающие документы о наличии такого стажа.

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При этом если по содержанию документов невозможно подтвердить зачисление периодов работы в другом государстве в страховой стаж или если лицо не подало подтверждающих документов, то территориальный орган Пенсионного фонда должен подать соответствующий запрос в МИД. Министерство, в свою очередь, направляет другому государству и органу, осуществляющему пенсионное обеспечение в другом государстве, запрос о предоставлении подтверждающих документов.

После получения соответствующих документов от МИД территориальный орган Пенсионного фонда засчитывает в страховой стаж лица периоды работы в другом государстве.

Пенсии в Украине - последние новости

Кабинет министров утвердил порядок подтверждения и зачисления стажа работы в другом государстве до 1992 года для определения права на назначение пенсии по возрасту. Он предусматривает, что если лицо до 1992 года в определенный период времени работало за пределами Украины в республиках бывшего СССР, то в заявлении о назначении пенсии необходимо указать информацию о том, что оно получает или не получает пенсионные выплаты в других государствах.

По состоянию на 1 апреля средний размер пенсионной выплаты в Украине составляет 6341,11 грн. Самые высокие пенсии получают жители Киева (8708,03 грн), Донецкой области (7813,93 грн) и Луганской области (7314,01 грн).

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