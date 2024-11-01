Компания прекратит поддержку операционной системы в следующем году, но предлагает выход для тех, кто не хочет переходить на Windows 11.

Как известно, поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года. С этого момента пользователи смогут либо перейти на Windows 11, либо продолжить пользоваться старой ОС и получать обновления платно.

Корпорация Microsoft объявила, что потребители смогут заплатить $30 за обновление с расширенной поддержкой (Extended Security Updates; ESU), которое позволит им оставаться на Windows 10 еще немного дольше.

За эти самые 30 долларов пользователи получат "критические" и "важные" обновления безопасности в течение года – по сути, исправления безопасности, которые продолжат защищать ваш компьютер с 10-й версией операционной системы от любых уязвимостей. Никаких контентных функций они не предусматривают.

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Купить такую поддержку можно будет лишь на один год без возможности дальнейшего продления. Таким образом компания пытается мотивировать владельцев устройств с Windows 10 обновлять операционную систему до следующей версии.

Расширенная поддержка Windows 10 будет доступна и корпоративным клиентам, но суммы будут уже совершенно другие. Первый год использования ESU обойдется компаниям в 61 доллар, второй год будет стоить 122 доллара, за третий год придется заплатить целых 244 доллара.

Ресурс Statcounter, который анализирует мировую статистику систем Windows, отмечает, что доля Windows 11 за последние месяцы заметно выросла. 10-ка по-прежнему самая популярная с долей рынка 60%, но новая ОС установлена уже на 35% устройствах.

Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.

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