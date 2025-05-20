Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 47,17 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 20 мая, остался на прежнем уровне и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 47,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 46,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался неизменным и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 20 мая, вырос на 22 копейки до 47,17 гривни.

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НБУ установил 20 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,58 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна резко ослабила позиции. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 46,86 грн за один евро, то есть гривная потеряла 41 копейку.

Курс доллара в банках Украины сегодня подорожал на 3 копейки и в среднем составляет 41,83 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне вырос на 28 копеек и составляет 47,15 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 46,40 гривни за евро.

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