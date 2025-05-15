Вредители будут избегать вашего участка, как огня, если его обработать несколькими средствами.

В Украине уже появились первые клещи, а потому стоит не только быть осторожным во время прогулок, но и узнать, как убрать клещей с участка, если они завелись.

Существуют разные виды этих вредителей, однако для людей опасен иксодовый. Именно он способен заразить человека вирусным энцефалитом, болезнью Лайма, моноцитарным эрлихиозом или геморрагической лихорадкой. Для животных они также представляют опасность - у них может возникнуть пироплазмоз.

Главная опасность в том, что очень легко пропустить момент укуса, особенно если это где-то на спине, голове, под коленом или в других местах, которые самостоятельно сложно увидеть.

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Сегодня рассмотрим, как избавиться от клещей на участке народными средствами, чтоб обезопасить свой дом.

Как прогнать клещей с участка

Есть множество магазинных средств, которыми можно обработать прилегающую к дому территорию, однако не все хотят пользоваться такой агрессивной химией. К счастью, есть разные варианты, как отпугнуть клещей с участка.

Так, эти вредители не любят некоторые запахи. Можно сделать спрей из воды и эфирных масел эвкалипта, лаванды и чайного дерева. Этой жидкостью нужно обработать места, где видели клещей.

Более жестким вариантом будет смесь воды с уксусом (1 к 1), которой нужно опрыскать поверхности.

Если они у вас еще не появились, то можно использовать то, что лучше всего отпугивает клещей. Посыпьте вокруг участка порошок серы. Это быстро уничтожит вредителей, когда они попытаются проникнуть на вашу территорию.

В качестве профилактики можно посадить жасмин и пушицу. Сами по себе они никак не помогут, однако эти растения привлекают паучков и жуков-бронзовиков. Эти маленькие хищники устроят охоту на клещей и будут эффективно охранять вашу территорию от других насекомых.

Также важно не забывать вовремя косить и поддерживать чистоту на участке. Это также сделает его менее привлекательным для клещей.

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