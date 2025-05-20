Украина готова к любым результативным форматам переговоров, заверил президент.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, во время которого обсудил детали телефонного разговора с Дональдом Трампом. Об этом президент Украины сообщил на своем Telegram.

"Главное, чтобы дипломатия ради мира была скоординирована и настроена на настоящие результаты. очевидно, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию. Работаем с партнерами, чтобы давление заставляло россиян к другому поведению. Санкции имеют значение, и я благодарен каждому, кто делает их более ощутимыми для виновников войны", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что война между Украиной и Россией должна закончиться за столом переговоров. Однако, по его словам, на столе должны быть четкие и реалистичные предложения.

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"Украина готова к любым результативным форматам переговоров. И если Россия и в дальнейшем будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия. Сегодня запланированы разговоры и с другими нашими партнерами", - сообщил Зеленский.

Переговоры с РФ: важные новости

Накануне ряд западных СМИ написали, что Трамп фактически выходит из переговоров между Украиной и РФ. В частности об этом пишет Bloomberg, что европейские лидеры разочарованы разговором американского президента с Путиным и опасаются, что Трамп отказывается от дипломатических усилий по прекращению войны.

Между тем CNN пишет, что после разговора Трампа и Путина, мир в Украине выглядит еще более далеким, чем был до этого. Они также отмечают, что Трамп избегает какого-либо давления на Москву во время переговоров.

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