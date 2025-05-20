Гелий-3 является легким стабильным изотопом гелия, который состоит из двух протонов и одного нейтрона.

Американская космическая компания Interlune вместе с производителем сельскохозяйственного оборудования Vermeer создали прототип машины для добычи полезных ископаемых на Луне. Об этом сообщает портал Space.com.

"Когда вы эксплуатируете оборудование на Луне, стандарты надежности и производительности выходят на новый уровень", - заявил Роб Мейерсон, соучредитель и генеральный директор компании Interlune.

Машина сможет обрабатывать примерно 100 тонн лунного реголита в час с целью получения редкого гелия-3, который представляет собой легкий стабильный изотоп гелия.

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Гелий-3 является редким веществом, которое добывают в очень небольших количествах. Существует много идей относительно возможности использования гелия-3 как будущего источника энергии, многие из которых носят спекулятивный характер.

Эксперты считают, что количество гелия-3 на Луне больше, чем на Земле, и вопрос его доставки со спутника на нашу планету является актуальным в течение многих лет.

Впрочем, по мнению некоторых специалистов, стоимость добычи гелия-3 и его доставки может сделать его экономически невыгодным источником энергии.

Освоение Луны - последние новости

Ранее западные специалисты заявили, что Китай хочет создать базу на южном полюсе Луны, чтобы иметь сеть узлов как на поверхности спутника Земли, так и на его орбите.

Как сообщалось, для питания станции могут использовать ядерную, солнечную и радиоизотопную энергию. Также план предусматривает доставку на Луну беспилотных автомобилей и "прыгающих" аппаратов.

Известно, что китайцы уже разработали летающего робота, который должен искать воду на южном полюсе Луны. Его миссия может начаться уже в следующем году.

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