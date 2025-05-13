Эксперты назвали лучшее средство от муравьев в квартире или доме, которое у вас, скорее всего, уже есть.

Стоит на улице потеплеть, и дома и квартиры начинают атаковать армии муравьев. Они любят обосноваться на кухне или в кладовой, где есть чем поживиться, а прогнать этих насекомых - задача со звездочкой. Не спешите отчаиваться - скорей всего, у вас на кухне есть продукт, который поможет избавиться от муравьев дома.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как избавиться от мошек на кухне без "химии".

Простейшее народное средство от муравьев

Британские эксперты рекомендуют домовладельцам при нашествии муравьев действовать быстро, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля, пишет таблоид Express.co.uk. Мастер на все руки в Saxton Blades Глен Пескетт (Glen Peskett) поделился одним недорогим и дешевым методом.

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По словам Глена, великолепное натуральное средство от муравьев своими руками - это свежий лимонный сок. "Сильный цитрусовый запах нарушает их обонятельные следы, а кислотность мешает феромонам, которые они используют для навигации", - поясняет эксперт.

Вот что нужно сделать с соком лимона, чтобы отвадить насекомых:

выдавите сок и смажьте им площадь вокруг дверных проемов, подоконников или любых других мест, через которые проникают муравьи;

кроме этого, смочите соком лимона тряпку и протрите дверные проемы, плинтусы и подоконники - это не оставит насекомым шансов проникнуть в помещение.

Еще один способ минимизировать вероятность вторжения муравьев в ваш дом - поддерживать порядок на кухне. Не оставляйте остатки еды и крошки на открытых поверхностях, иначе в скором времени там появятся незваные гости.

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