Курс гривни к евро установлен на уровне 46,65 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 21 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 46,65 грн за один евро, то есть гривня выросла на 21 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,45/41,50 грн/долл., а евро - 46,56/46,60 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 20 мая остался на прежнем уровне и составляет 41,70 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 25 копеек и составляет 47,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 46,10 гривни за единицу иностранной валюты.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,35 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 46,85 грн/евро, а курс продажи - 46,65 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 20 мая, составляет 105 589 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 394 810 грн.

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