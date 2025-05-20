Предложение вице-премьера Жолта Шемьена о выходе Венгрии из МУС поддержали 134 законодателя, "против" высказались 37, еще 7 - воздержались.

Во вторник, 20 мая, Национальная ассамблея одобрила предложение вице-премьера Жолта Шемьена о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет Telex.

Поддержали выход из МУС 134 законодателя, "против" высказались 37, еще 7 - воздержались.

Голосование в Нацассамблее стало еще одним шагом в процессе, который начался в прошлом месяце.

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Венгрия выходит из Международного уголовного суда - подробности

Как сообщал УНИАН, в апреле руководитель аппарата венгерского премьера Гергей Гуяш сообщил, что правительство страны инициирует процедуру выхода из МУС, который выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Гуяш заявил, что Международный уголовный суд "был почетной инициативой", однако обвинения Нетаньяху является самым печальным примером того, что суд превратился в политический орган. Политик подчеркнул, что правительство Венгрии считает это неприемлемым, поэтому решило не участвовать в работе МУС.

Сообщение о выходе страны из организации совпало с визитом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Венгрию. Известно, что страна, как участница Римского статута Международного уголовного суда была юридически обязана выполнять ордера на арест, которые выдает этот суд. Поэтому Венгрия должна была арестовать Нетаньяху, однако Орбан тогда подчеркнул, что не будет этого делать.

А ранее, в феврале новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что введет санкции против МУС. Американский президент был возмущен ордером на арест именно израильского премьера.

МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта и нескольких лидеров ХАМАС в ноябре прошлого года. В приказе администрации Трампа о санкциях в отношении МУС утверждается, что это создало "позорную моральную эквивалентность".

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