Геймдизайнер не целится на большую аудиторию, поэтому ему не так важна реакция игроков.

Хидео Кодзима подтвердил очевидное: он не стремится делать игры, которые понравятся всем. Это чёткая творческая позиция, которую он отстаивает уже много лет, от Metal Gear до Death Stranding.

В интервью журналу Edge геймдизайнер пояснил, как относится к критике. Он действительно прислушивается к отзывам о геймплейных вещах вроде управления или темпа камеры. Но что касается тем, сюжетов или "странных" механик, - тут Кодзима непоколебим:

"Я не меняю истории или идеи под обратную связь. Конечно, я хочу, чтобы люди играли в мои игры, но мне неинтересно делать что-то, что понравится всем".

Он также рассказал, что около 60% участников плейтестов назвали Death Stranding плохой игрой. Однако, по его мнению, это хороший баланс: если всем всё нравится, значит, продукт слишком усреднён. А вот спорные эмоции - показатель того, что игра задевает.

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После ухода из Konami и двух десятков лет работы над Metal Gear его первым проектом стал именно Death Stranding. Игра, которую мало кто мог бы представить в формате AAA: симулятор доставки, философия и битвы с монстрами, от которых можно защититься гранатами с мочой.

Релиз Death Stranding 2 запланирован на 26 июня. Игра станет эксклюзивом Playstation 5.

Ранее Кодзима рассказал, когда ждать его следующую игру после Death Stranding 2. По словам геймдизайнера, его проект Physint выйдет не раньше, чем через 5-6 лет.

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