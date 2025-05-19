Рассказываем, как проверить, прослушивают ли телефон - какие признаки говорят об этом, и можно ли самостоятельно отключить прослушку.

Это, конечно, можно списать на манию преследования, но у кого из нас хоть раз не зарождалось подозрение, что телефон прослушивают? Особенно, когда вы буквально недавно поговорили с кем-то об автошинах, недешевых огурцах или курах-несушках, и телефон, будто по мановению волшебной палочки, начинает тебе "толкать" рекламу: шины, огурцы и куры. Неужели вас слушает ИИ? И что думать, когда ни с того, ни с сего мобильник начинает сильно нагреваться? Это проблема телефона или ваши данные все-таки перехватывают? Как узнать, прослушивают ли телефон и можно ли избавиться от прослушки, мы спросили у экспертов по кибербезопасности.

Как проверить, прослушивают телефон или нет - какие есть признаки

Телефон шумит во время разговора, батарея сильно нагревается и быстро садится, мобильник сам перезагружается и т.д. - такие признаки прослушивания можно встретить в сети. И тут же советы вроде: "Введите такую-то комбинацию цифр, чтобы понять прослушивают вас или нет". И многие ее набирают - хорошо, если комбинация показывает, что телефон "чистый", а если нет?!

Как рассказал УНИАН эксперт по кибербезопасности Алексей Барановский, на самом деле нет каких-то комбинаций цифр, как узнать, прослушивают телефон или нет, или что на телефоне стоит вредоносное программное обеспечение для прослушивания и чтения сообщений. Да и сам факт "прослушки" телефона среднестатистического человека - под большим вопросом.

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"Стоимость ПО для взлома телефонов, чтобы удаленно перехватывать сообщения или звонки, невероятно высока - речь идет о сотнях тысяч и миллионах долларов. Такие программы не рассчитаны на прослушивание обычных людей, - объясняет специалист - Такую "прослушку" могут пытаться установить высокопоставленным лицам, к примеру, президентам, лидерам террористов, и тогда за ними будет вестись целая "охота". Да и для того, чтобы установить на телефон такое ПО, нужно либо заставить человека что-то скачать и установить на свой гаджет, либо же использовать очень дорогие zero-day уязвимости в установленном на телефоне пользователя ПО".

Если же говорить о перехвате диалогов, коммуникаций и звонков, то сейчас чаще всего используют два подхода:

спецслужбы устанавливают специализированное оборудование на телекоммуникационной площадке провайдера и там уже перехватывают звонки и SMS пользователя;

используют специализированное оборудование, которое должно быть в радиусе действия телефона - то есть, можно перехватить звонок, если кто-то приедет на машине с необходимым набором оборудования и будет находиться от пользователя на расстоянии примерно 600-700 метров в условиях городской застройки.

По словам Алексея Барановского, такие признаки прослушки по типу быстро садится батарея, греется аккумулятор - это все "туфта". В современных системах нет признаков того, что телефон прослушивается. "Треск, шум или плохая связь - это все можно было услышать в трубку проводных телефонов, когда устройства для прослушивания были аналоговыми. Потому что это происходило, когда устройство для "прослушки" некачественно присоединяли к телефонным линиям, и менялись их электромагнитные характеристики. Сейчас сигнал цифровой, поэтому треска по такой причине не может быть", - говорит эксперт.

Аккумуляторы сейчас греются и от подзарядки. Батарея потенциально может садиться быстрее, если телефон пытаются найти: например, гаджет могут искать, если его украли. Тогда поиск телефона проводят оперативники с помощью специального комплекса, на котором включается излучение, благодаря которому и ищут телефон.

В то же время есть способ, как узнать, прослушивают ли телефон, и понять, что мобильный находился в зоне действия перехватывающего устройства по вторичному признаку.

Например, вы идете, и у вас был интернет 4G, но неожиданно он "провалился" до 3G и до 4G не возвращается. Если 4G возвращается только в том случае, когда вы выключили телефон, а потом снова включили, или включили и выключили "режим полета", - это признак того, что вы были в зоне действия перехватчика,

- приводит пример эксперт.

Может ли стоять "прослушка" телефона, если после разговора появляется реклама того, о чем говорили

Как пояснила в комментарии УНИАН преподаватель Fundamentals of Cybersecurity в Neoversity Марина Евдокименко, на определенные сигнальные слова в наших разговорах могут реагировать некоторые приложения, имеющие доступ к диктофону, - то есть, теоретически возможно, что они могут слушать и распознавать ключевые слова для поиска.

"К такой рекламе стоит относиться критически - это не результат прослушивания, а точное предсказание вашего поведения на основе анализа предыдущих действий в сети, - говорит эксперт. - Та же "Мета", "Гугл", "Тик-ток" имеют миллиарды пользователей, их системы машинного обучения учатся на каждом клике, они анализируют действия пользователя и впоследствии способны спрогнозировать, что именно человеку может понадобиться".

К примеру, объясняет специалист, корпорация "Мета" могла собрать сведения о пользователе из информации из мессенджеров, "Фейсбука", создать цифровой профиль, а затем эти данные обезличивают, продают сотням компаний, и впоследствии их могут использовать в рекламных целях. Однако, по словам специалиста, для того, чтобы действительно прослушивать человека, на его телефон нужно установить шпионскую программу или приложения с фишинговыми элементами. Но это достаточно сложно.

Что делать, если все-таки есть подозрение, что установлена "прослушка" телефона

Если все-таки закралось подозрение, что у вас стоит прослушка телефона, отключить ее достаточно просто, утверждает эксперт:

во-первых, нужно иногда перезагружать телефон - если на телефоне есть вредоносное ПО, например, которое читает ваши сообщения или предоставляет к гаджету удаленный доступ, то, перезагрузив телефон, вы обрываете связь этого ПО с командным центром, и не все программы потом могут снова запуститься;

также можно попробовать сбросить телефон до заводских настроек - таким образом вы уберете все программы и, если среди них были вредоносные, то они перестанут работать.

По словам Алексея Барановского, вредоносные программы могут работать, если в операционной системе телефона есть уязвимости, а после обновления ОС и устранения уязвимостей ПО для прослушки "слетит".

Можно также проверить, установлена ли на телефоне переадресация звонков - вот для этого как раз и есть кодовые комбинации. Например, в Vodafone для проверки статуса переадресации нужно ввести *#21# и нажать кнопку вызова. "Такую переадресацию звонков можно установить только в случае, если имеешь доступ к чужому телефону, - говорит эксперт. - Например, человек может поставить переадресацию на себя и получать звонки, адресованные другому лицу. Но тогда это уже не "прослушка".

Напомним, ранее мы рассказывали, какой мессенджер самый безопасный - "Вайбер", "Телеграмм" или "Вотсап".

справка Алексей Барановский эксперт по кибербезопасности Учился в "Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского", закончил магистратуру, имеет научную степень PhD. Кандидат технических наук, эксперт с 15-летним опытом в сфере кибербезопасности, преподаватель магистерской программы "Кибербезопасность" в IT-университете Neoversity (часть международной EdTech-компании GoIT, имеющей более 10 лет опыта в профессиональном IT-образовании). Доцент кафедры информационной безопасности в "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", старший преподаватель Blekinge Institute of Technology (Швеция) и Senior Application Security Engineer в Intellias. Сочетает академический опыт с практикой международного уровня. Автор программ: Privacy and Cryptography. Quantum Cryptography, Network Security and Communication Protocols, Cyber Risk and Resilience Management в IT-университете Neoversity.

справка Марина Евдокименко Президент ассоциации Women4Cyber Ukraine Марина Евдокименко имеет 10 лет опыта в кибербезопасности и 14 лет стажа академической и научной работы, является членом IEEE (IEEE Cybersecurity Community, IEEE Communications Society) и ACM (ACM-Women ICT Chapter в Украине). Также занимает должность CBDO в в Scientific Cyber Security Association of Ukraine и преподает дисциплину "Fundamentals of Cybersecurity" в IT-университете Neoversity (часть международной EdTech-компании GoIT, имеющей 10+ лет опыта в профессиональном IT-образовании). Она лауреат премии Президента Украины для молодых ученых (2019); стипендиат Кабинета Министров Украины для молодых ученых (2022-2024); стипендиат Верховной Рады Украины (2022).

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