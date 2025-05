справка

Алексей Барановский

эксперт по кибербезопасности

Учился в "Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского", закончил магистратуру, имеет научную степень PhD.

Кандидат технических наук, эксперт с 15-летним опытом в сфере кибербезопасности, преподаватель магистерской программы "Кибербезопасность" в IT-университете Neoversity (часть международной EdTech-компании GoIT, имеющей более 10 лет опыта в профессиональном IT-образовании). Доцент кафедры информационной безопасности в "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", старший преподаватель Blekinge Institute of Technology (Швеция) и Senior Application Security Engineer в Intellias.

Сочетает академический опыт с практикой международного уровня. Автор программ: Privacy and Cryptography. Quantum Cryptography, Network Security and Communication Protocols, Cyber Risk and Resilience Management в IT-университете Neoversity.