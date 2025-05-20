Украинская сторона заинтересована в соглашении о свободной торговле со всеми странами "Большой Семерки".

Украина предложила США заключить соглашение о свободной торговле. Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал торговый представитель Украины и заместитель министра экономики Тарас Качка во время выступления на конференции "Торговые войны: искусство защиты".

"Насколько мне известно, с таким предложением президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в том письме, которое к нему поступило с нашей стороны. И это, соответственно, будет следующим этапом наших разговоров", - заявил Качка.

Он отметил, что украинская сторона заинтересована в таком соглашении, несмотря на то, что США не является крупнейшим торговым партнером Украины.

Видео дня

"Нас интересуют соглашения о свободной торговле со всеми странами G7. То есть у нас есть с Британией, с Канадой, с Европейским Союзом. Нам нужны еще США и Япония", - сказал заместитель министра экономики.

По его словам, все больше компаний производителей осознают, что лучше строить свою стратегию продажи за границу на рынках, которые являются самыми богатыми и более развитыми, где существуют большие требования к качеству, что соответственно создает большую добавленную стоимость и большую доходность.

"И поэтому с этой перспективы для нас важно сделать акцент на возможности экспортировать в США и иметь соответствующее соглашение о свободной торговле", - отметил Качка.

Он также считает, что контекст создания совместного инвестиционного фонда восстановления создает основания для возможности заключения соглашения о свободной торговле с США.

"Я думаю, что для США это может стать интересным, но не будем забегать вперед, мы только где-то на первых шагах в этом направлении", - сказал торгпред.

Кроме того, на вопрос относительно отмены введенных США 10% пошлин на украинскую продукцию, заместитель министра экономики отметил, что главным вопросом на повестке дня с США было соглашение о создании инвестфонда восстановления. При этом Качка отметил, что на этой неделе состоится разговор с послом и торговым представителем США Джемисоном Гриром.

"Другое дело, что тоже надо понимать, что американские тарифы, которые применяют США, и новый подход к ним это такая определенная новая реальность", - сказал Качка.

По его словам, для украинской стороны важно в силу того, что львиная доля экспорта в Европейский Союз это металлургия, снять пошлины на металлургию. Однако он добавил, что пока нельзя ничего обещать, потому что "на самом деле мы только на стартовой позиции. Поскольку наша команда была занята только вопросом фонда в первую очередь".

Соглашение между Украиной и США - главные новости

США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах. Ключевые положения соглашения предусматривают, что полный контроль за недрами останется за Украиной.

Издание The Wall Street Journal писало, что соглашение о природных ресурсах, подписанное Вашингтоном и Киевом, отвечает национальным интересам обеих стран. Тогда отмечалось, что президент США Дональд Трамп переходит к новой реальности в отношении Украины и России, поскольку имеет экономическую заинтересованность в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: