Какой праздник через 40 дней после Пасхи, знает любой верующий православный - именно в это время, после чудесного воскресения, Иисус поднялся на небо. О смыслах этой даты, что заведено делать и что, наоборот, запрещает церковь и народные традиции, а также какого числа Вознесение Господне будет в этом году - рассказываем в материале.
- В чем смысл праздника Вознесения Господня
- Когда Вознесение Господне 2025
- Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня и обычаи дня
В чем смысл праздника Вознесения Господня
В предании сказано, что после того, как Спаситель воскрес, он ще 40 дней жил земной жизнью, беседовал со своими учениками, ел и спал, то есть, вел себя как обычный живой человек, а не дух. И лишь накануне вознесения он вместе с апостолами ушел в пригород Иерусалима и поведал им о том, что в скором времени они будут крещены Святым Духом, а затем вознесся.
У Вознесения Господня заложен глубокий смысл. Считается, что, когда Христос, который победил смерть, вознесся на небеса, то тем самым вознес человеческую природу и дал шанс каждому человеку вознестись в высшую обитель, ко Всевышнему.
Когда Вознесение Господне 2025
У праздника плавающая дата, то есть, ежегодно меняется.
Так как Пасха в этом году пришлась на 20 апреля, то Вознесение выпадает на 29 мая. Это один из двенадцати самых важных праздников в церкви.
Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня и обычаи дня
В храмах в эту дату обычно проходят праздничные литургии: священники надевают белую одежду, в которой служат следующие 10 дней, до Троицы. Верующие могут пойти на всенощное бдение, а затем на литургию.
В сам день Вознесения принято поминать предков - идут на кладбища, чтобы убрать на могилах и подают милостыню за упокой. Кстати, в народе ходит поверье, что Иисус в этот день под видом нищего ходит по земле, поэтому отказывать в праздник нельзя, а щедрость поощряется.
Можно собраться за праздничным столом - поста в этот день нет.
Считается, что в праздник нельзя:
- делать любую работу, если это не повседневные хлопоты;
- устраивать шумные застолья;
- плохо вспоминать об умерших, сильно побиваться;
- выяснять отношения и спорить;
- отказывать в помощи просящим;
- выносить из дома мусор;
- плевать на землю - еще Христос по земле ходит.
В народе говорят, что в этот день даже куры не несут яиц.
Народный праздник называется просто - Вознесение, по приметам, именно в эту пору наступает полный расцвет весны. Воскресенье после Вознесения (оно всегда приходится на четверг) - это народное начало лета.
Есть и другие приметы праздника:
- жаркий день выдался - можно сеять злаковые и идти купаться;
- если искупаешься в водоеме на Вознесение - все болезни будут обходить стороной;
- умыться утренней росой - дольше быть молодым и красивым.
Ночь накануне окрестили соловьиной, птицы поют особенно громко и красиво. Однако дождь в эту дату - плохая примета, могут заболеть домашние животные, а урожай будет скудным.
По поверьям, если у Бога попросить что-то в день Вознесения, то это обязательно исполнится.
Ранее мы публиковали православный календарь с праздниками на каждый день в мае 2025.