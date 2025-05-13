Вознесение Господне - праздник, когда вспоминают, как Христос во плоти вознесся на небо.

Какой праздник через 40 дней после Пасхи, знает любой верующий православный - именно в это время, после чудесного воскресения, Иисус поднялся на небо. О смыслах этой даты, что заведено делать и что, наоборот, запрещает церковь и народные традиции, а также какого числа Вознесение Господне будет в этом году - рассказываем в материале.

В чем смысл праздника Вознесения Господня

В предании сказано, что после того, как Спаситель воскрес, он ще 40 дней жил земной жизнью, беседовал со своими учениками, ел и спал, то есть, вел себя как обычный живой человек, а не дух. И лишь накануне вознесения он вместе с апостолами ушел в пригород Иерусалима и поведал им о том, что в скором времени они будут крещены Святым Духом, а затем вознесся.

У Вознесения Господня заложен глубокий смысл. Считается, что, когда Христос, который победил смерть, вознесся на небеса, то тем самым вознес человеческую природу и дал шанс каждому человеку вознестись в высшую обитель, ко Всевышнему.

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Когда Вознесение Господне 2025

У праздника плавающая дата, то есть, ежегодно меняется.

Так как Пасха в этом году пришлась на 20 апреля, то Вознесение выпадает на 29 мая. Это один из двенадцати самых важных праздников в церкви.

Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня и обычаи дня

В храмах в эту дату обычно проходят праздничные литургии: священники надевают белую одежду, в которой служат следующие 10 дней, до Троицы. Верующие могут пойти на всенощное бдение, а затем на литургию.

В сам день Вознесения принято поминать предков - идут на кладбища, чтобы убрать на могилах и подают милостыню за упокой. Кстати, в народе ходит поверье, что Иисус в этот день под видом нищего ходит по земле, поэтому отказывать в праздник нельзя, а щедрость поощряется.

Можно собраться за праздничным столом - поста в этот день нет.

Считается, что в праздник нельзя:

делать любую работу, если это не повседневные хлопоты;

устраивать шумные застолья;

плохо вспоминать об умерших, сильно побиваться;

выяснять отношения и спорить;

отказывать в помощи просящим;

выносить из дома мусор;

плевать на землю - еще Христос по земле ходит.

В народе говорят, что в этот день даже куры не несут яиц.

Народный праздник называется просто - Вознесение, по приметам, именно в эту пору наступает полный расцвет весны. Воскресенье после Вознесения (оно всегда приходится на четверг) - это народное начало лета.

Есть и другие приметы праздника:

жаркий день выдался - можно сеять злаковые и идти купаться;

если искупаешься в водоеме на Вознесение - все болезни будут обходить стороной;

умыться утренней росой - дольше быть молодым и красивым.

Ночь накануне окрестили соловьиной, птицы поют особенно громко и красиво. Однако дождь в эту дату - плохая примета, могут заболеть домашние животные, а урожай будет скудным.

По поверьям, если у Бога попросить что-то в день Вознесения, то это обязательно исполнится.

Ранее мы публиковали православный календарь с праздниками на каждый день в мае 2025.

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