Некоторые из них даже обратились с просьбой проверить точность голосования.

Одно из главных событий в мире музыки - "Евровидение-2025" уже завершилось. Однако до сих пор продолжаются разговоры вокруг шоу и дискуссии о результатах голосования.

На днях испанский вещатель заявил, что Украина, которая заняла 9 место и Израиль, который стал вторым в конкурсе, якобы нечестно получили место в первой десятке. Вещатель убежден, что это все из-за того, что страны находятся в состоянии войны, поэтому их поддержали зрители своими голосами. Более того, позже стало известно, что Испания обратилась в Европейский вещательный союз с просьбой проверить целесообразность и точность телеголосования.

Подобные мысли не дают покоя и представителю Хорватии - Марку Босняку. Недавно он опубликовал видео в своем Instagram, в котором рассказывает, что Украина и Израиль "создают напряженную атмосферу" на конкурсе.

Видео дня

"Может, Украина была победительницей первого полуфинала, а Израиль - второго и, возможно, людям действительно понравились их песни. Но все очень политизировано. Конечно, украинцы сейчас во всем мире не по лучшей причине, потому что в их стране идет война, и они поддерживают своих. Однако я хотел бы поговорить о том, как эти страны участвуют в конкурсе, если идет война. Скажите, имеем ли право дисквалифицировать Украину и Израиль? Знаете, какую атмосферу они создают?" - сказал Марко, который в то время был одет в футболку с надписью Ziferblat.

Артист также добавил, что представители Украины всегда привозят сильные композиции на конкурс, а дисквалификация РФ - это правильное решение.

К слову, представительница Испании заняла 24 место на "Евровидении-2025", а вот Марко Босняк не прошел в гранд-финал с песней "Poison Cake".

Напомним, ранее экс-участник "Евровидения" возмутился результатами первого полуфинала и предлагает бойкотировать шоу.

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