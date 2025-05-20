Песков заявил, что конкретных решений о месте продолжения двусторонних контактов пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, как Россия и Украина будут работать над меморандумом о мирных переговорах и прекращении огня.

"Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны, будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем - сложные контакты по выработке все-таки единого текста. Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях", - сказал он.

Также Песков добавил, что конкретных решений о месте продолжения двусторонних контактов пока нет.

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Заявления Путина о меморандуме по Украине

После разговора с президетом США Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что мир возможен, если найти "компромиссы, устраивающие все стороны". Он поблагодарил Трампа за инициативу и пообещал, что Россия "готова работать по меморандуму будущего соглашения". Но из дальнейших его слов следовало, что он не отступает от прежних позиций: настаивает на устранении "первопричины конфликта" (то есть разоружении Украины) и не готов к безусловному прекращению огня.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что Россия предложит Украине разработать "меморандум о будущем мирном договоре", который будет описывать принципы и сроки урегулирования конфликта.

"Я не знаю, какие там принципы в меморандуме. Если Россия ставит условия выводить наши войска с нашей же земли, значит они не хотят, чтобы было прекращение огня и не хотят, чтобы война закончилась", - сказал он.

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