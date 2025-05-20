Вирусный подкаст-генератор NotebookLM стал доступен на Android и iOS / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Корпорация Google объявила о выпуске приложения NotebookLM для Android и iOS. Это инструмент для работы с данными на базе мультимодальной модели Gemini 2.0, который стал вирусным в прошлом году.

Набор возможностей мобильного приложения NotebookLM такой же, как в веб-версии. Главная фишка – возможность в один клик превращать документы, заметки, конспекты и записи в аудиоподкасты, пишет TechCrunch.

Такие подкасты можно слушать в фоновом режиме, работая со смартфоном, или же в автономном режиме. Помимо этого, NotebookLM может делать выдержки на основе файлов, отвечать на вопросы по ним, а также составлять FAQ. Все это с возможностью посмотреть источники из ваших документов.

Видео дня

NotebookLM и ИИ-подкасты поддерживают сотни языков, включая украинский. Google предупреждает пользователей, что NotebookLM "иногда может давать неточные ответы" и рекомендует "проверять факты самостоятельно".

Приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play. Попробовать новые возможности можно и на сайте NotebookLM.

Фото NotebookLM 20 мая 2025
Фото NotebookLM 20 мая 2025
Фото NotebookLM 20 мая 2025
Фото NotebookLM 20 мая 2025
Фото NotebookLM 20 мая 2025
Фото NotebookLM 20 мая 2025
Фото NotebookLM 20 мая 2025
Фото NotebookLM 20 мая 2025

Напомним, ранее Google открыла доступ всем желающим к тестированию своей самой умной нейросети. Это первая модель в новой серии "мыслящих" ИИ, способных лучше справляться с задачами, требующими логики, анализа и учета контекста. 

Меж тем в ChatGPT появился самый мощный на сегодняшний день ИИ-ассистент для программирования. Он генерирует код, исправляет ошибки и может выполнять несколько задач одновременно.

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