Вирусный подкаст-генератор NotebookLM стал доступен и на смартфонах.

Корпорация Google объявила о выпуске приложения NotebookLM для Android и iOS. Это инструмент для работы с данными на базе мультимодальной модели Gemini 2.0, который стал вирусным в прошлом году.

Набор возможностей мобильного приложения NotebookLM такой же, как в веб-версии. Главная фишка – возможность в один клик превращать документы, заметки, конспекты и записи в аудиоподкасты, пишет TechCrunch.

Такие подкасты можно слушать в фоновом режиме, работая со смартфоном, или же в автономном режиме. Помимо этого, NotebookLM может делать выдержки на основе файлов, отвечать на вопросы по ним, а также составлять FAQ. Все это с возможностью посмотреть источники из ваших документов.

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NotebookLM и ИИ-подкасты поддерживают сотни языков, включая украинский. Google предупреждает пользователей, что NotebookLM "иногда может давать неточные ответы" и рекомендует "проверять факты самостоятельно".

Приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play. Попробовать новые возможности можно и на сайте NotebookLM.

Напомним, ранее Google открыла доступ всем желающим к тестированию своей самой умной нейросети. Это первая модель в новой серии "мыслящих" ИИ, способных лучше справляться с задачами, требующими логики, анализа и учета контекста.

Меж тем в ChatGPT появился самый мощный на сегодняшний день ИИ-ассистент для программирования. Он генерирует код, исправляет ошибки и может выполнять несколько задач одновременно.

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