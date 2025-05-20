Павел также вспомнил, какой была певица, когда выступала в Украине.

Украинский телеведущий и музыкальный продюсер Павел Шилько высказался о певице-предательнице Ани Лорак, которая во время полномасштабной войны живет в стране-агрессоре и зарабатывает там кровавые рубли.

Не секрет, что много лет назад они пересекались на мероприятиях, в частности, Павел даже работал над постановкой юбилейного шоу предательницы. Он вспомнил, какой она была, когда жила в Украине.

"В году 2015 или 2016, когда на нее были первые наезды за позицию, у нее не было хорошего менеджера для правильной коммуникации. Сама по себе она человек очень хороший. Очень любила Украину и гордилась тем, что представляла наше государство на "Евровидении". Но на нее очень легко повлиять", - рассказал Шилько в интервью для BLIK.

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Ведущий также назвал причину, по которой предательница выбрала жизнь в РФ. По словам Павла, Лорак просто "слабый человек", который испугался критики.

"Вот тогда, во время тех наездов по поводу позиции, человек испугался критики украинцев. Тогда россияне перехватили инициативу и начали на нее влиять по-своему. Вот и все. Вот такой она слабый человек. Так бывает. С одной стороны очень талантливая артистка, а с другой - слабая, как личность", - подчеркнул Павел.

Напомним, ранее известный украинский певец Мирослав Кувалдлин высказался о предательнице Ани Лорак.

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