В качестве главного носителя B61-13 рассматривают перспективный американский бомбардировщик B-21 Raider.

В Соединенных Штатах собрали первый образец новой ядерной бомбы B61-13. Об этом сообщает военно-технический портал The War Zone.

"Завод Pantex завершил производство первой единицы ядерной бомбы B61-13, предназначенной для усиления гибкости и надежности американских ядерных сил сдерживания, - приводит издание сообщение Министерства энергетики США. - Эта важная веха для американских ядерных запасов была завершена на год раньше запланированного срока!".

Авиабомба предназначена для поражения хорошо укрепленных военных объектов, например, подземных командных пунктов.

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B61-13 создали на основе авиабомбы B61-12. На фото, которые были опубликованы, бомба выглядит идентичной предыдущей версии боеприпаса. Например, она имеет очень похожий хвостовой комплект наведения. Как сообщается, B61-13 "имеет такие же современные функции безопасности, надежности и точности, как и B61-12".

В то же время B61-13 имеет большую максимальную мощность. Дело в том, что B61 является так называемым оружием "настройки мощности", что позволяет иметь большую гибкость применения.

Отметим, что максимальная мощность B61-12 заявлена на уровне 50 килотонн. Согласно более ранним сообщениям можно предположить, что в случае с B61-13 этот показатель составит примерно 340 килотонн.

Главным носителем нового боеприпаса должен стать перспективный американский бомбардировщик B-21 Raider. Его главной особенностью является применение технологии стелс. Проще говоря, самолет очень сложно обнаружить и уничтожить обычными средствами.

Таким образом, в сочетании с более мощной версией B61 это может стать настоящим оружием "game-changer".

B-21 Raider - справка

Northrop Grumman B-21 Raider совершил первый полет в 2023 году. Предполагается, что, кроме ядерного оружия, он сможет нести обычные авиационные вооружения, например, высокоточные бомбы JDAM и крылатые ракеты.

Воздушные силы США рассчитывают получить не менее 100 самолетов нового типа. Они должны заменить имеющийся парк стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit, а также дополнить B-52 Stratofortress.

Интересно, что россияне хотят получить свой собственный аналог B-21. Его знают как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). На сегодня перспективы программы крайне туманны.

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