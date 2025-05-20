Средства будут перемещены для хранения из "Ощадбанка" в Пенсионный фонд.

Пенсии людей, которые не выехали с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, и более года не снимали пенсию, будут храниться на их счетах в Пенсионном фонде.

Как сообщили в Минсоцполитики, пенсионеры, проживающие на неподконтрольной государству территории, продолжают получать свою пенсию при условии прохождения физической (в частности, видео-) идентификации в Пенсионном фонде.

"В то же время Пенсионный фонд давно (от одного года до иногда 5-7 лет) не может связаться с некоторыми пенсионерами. Эти люди также длительное время (не менее года) не пользуются деньгами со своих пенсионных карточек. Из-за этого их пенсионные средства накапливаются в "Ощадбанке", - отметили в ведомстве.

Видео дня

Сообщается, что уже по состоянию на 1 октября 2023 года в "Ощадбанке" было накоплено более 10 миллиардов гривен пенсий украинских пенсионеров с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (которые были оккупированы еще до полномасштабного вторжения в 2022 году). С этими пенсионерами не было никакой связи, они не пользовались своими счетами и никак не взаимодействовали с украинским банком.

Согласно закону о госбюджете на 2025 год, средства, которые были отложены для выплаты таких пенсий, теперь будут храниться не в "Ощадбанке", а непосредственно в Пенсионном фонде Украины.

"Следовательно, если владельцы этих средств живы или у них есть законные наследники (родные, которые имеют право унаследовать эти деньги), право на получение этих выплат полностью сохраняется за ними. Меняется только место, где эти деньги будут храниться: вместо государственного "Ощадбанка" они будут находиться в Пенсионном фонде Украины, ожидая обращения своих владельцев", - отметили в министерстве.

При этом данная норма касается исключительно средств тех пенсионеров, которые соответствуют одновременно всем следующим параметрам:

являются ВПЛ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей (или ранее были ВПЛ с территорий Донецкой, Луганской областей, оккупированных до 24.02.2022 года);

получали пенсию как ВПЛ до полномасштабного вторжения;

не пользовались пенсионным счетом (карточкой) более 1 года или не проходили физическую идентификацию в "Ощадбанке" в течение 6 месяцев с даты, когда это должно было быть сделано.

Пенсии в Украине - последние новости

Кабинет министров утвердил порядок подтверждения и зачисления стажа работы в другом государстве до 1992 года для определения права на назначение пенсии по возрасту. В частности, предполагается, что если лицо до 1992 года в определенный период времени работало за пределами Украины в республиках бывшего СССР, то в заявлении о назначении пенсии необходимо указать информацию о том, что оно получает или не получает пенсионные выплаты в других государствах.

Также украинцы, которые работали в других государствах и у которых отсутствует необходимый страховой стаж, должны прилагать к заявлениям о назначении пенсии подтверждающие документы о наличии такого стажа.

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