Эксперты не исключают увеличения экспорта нефти РФ после завершения российско-украинской войны.

Цены на нефть во вторник снизились, несмотря на сомнения в результативности переговоров между США и Ираном относительно ядерной программы Тегерана и неопределенности в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Как сообщает Reuters, июльские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 7 центов - до 64,75 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в июле тоже снизилась на 5 центов - до 62,1 доллара за баррель.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнения относительно результативности переговоров по ядерной программе Тегерана с США.

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По словам аналитика StoneX Алекса Ходса, соглашение между двумя странами позволит Ирану увеличить экспорт нефти на 300 000 баррелей - до 400 000 баррелей в день, при условии ослабления санкций.

Еще одним фактором, который влияет на нефтяные цены, по словам аналитиков, является неопределенность относительно сроков завершения российско-украинской войны.

"Немедленное решение войны между Россией и Украиной выглядит маловероятным. Хотя это может привести к увеличению поставок нефти из России на рынок, но это произойдет не скоро и не обязательно, поскольку Россия все еще связана своими обязательствами перед ОПЕК+", - отметил главный аналитик по сырьевым товарам.

Дополнительно давит на цены статистика из Китая, которая свидетельствует о замедлении роста промышленного производства в "поднебесной".

Цены на нефть - последние новости

Цены на нефть в течение последних двух недель преимущественно росли из-за паузы в торговой войне между США и Китаем. В то же время, рост стоимости "черного золота" сдерживается из-за дополнительных поставок нефти на рынок со стороны Ирана и стран ОПЕК+.

Вместе с тем, аналитики считают, что президент США Дональд Трамп сможет обвалить цены на "черное золото" до 40-50 долларов за баррель.

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