'В их головы летела обувь': экс-стилист Оксаны Марченко рассказал о ее поведении

Морозов вспомнил работу с предательницей Украины.

Стилист Иван Морозов рассказал о сотрудничестве со знаменитостями, в том числе и с предательницей Оксаной Марченко. В комментарии ТСН он признался, что порой Марченко вела себя недостойно.

"Все началось с "Фабрики звезд", где я был главным стилистом проекта. Потом у меня был восьмилетний контракт с группой "НеАнгелы". Но старт моей карьеры начался именно с сотрудничества с Оксаной Марченко, когда я попал гримером на ее ток-шоу. Впоследствии я даже был из небольшого количества людей, которые могли приезжать к ней домой", – рассказал Марченко.

Он добавил, что Марченко никогда не называла его по имени, а в некоторых даже бросалась обувью.

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"Она никогда не обращалась ко мне на имя, возможно, и не знала даже, как меня не зовут. Неприятных сцен у меня лично с ней не было. Но я был свидетелем, например, как она из гримерки грубо выгоняла стилистов, или в их головы летела обувь", - отметил стилист.

Отметим, в начале большой войны Оксана Марченко со своим супругом Виктором Медведчуком сбежала в Россию. В Украине она объявлена в розыск. Кроме того, Марченко работает на российском телевидении.

Напомним, как сейчас выглядит Оксана Марченко.

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