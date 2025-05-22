Разбираемся, сколько можно хранить мясо в холодильнике и рыбу и на какую полку их класть, чтобы дольше оставались свежими.

Если вам хоть раз когда-то приходилось выбрасывать испорченное мясо или рыбу из холодильника, то вы наверняка грешили на качество продуктов. Однако проблема может быть не в этом, а в том, где вы их храните. Оказывается, в холодильнике далеко не все полки подходят для хранения сырых или размороженных мясных и рыбных продуктов. Британские специалисты дали рекомендации, где и сколько можно хранить свежую рыбу в холодильнике, а также как лучше сохранить свежее мясо.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сохранить яйца на длительный срок, чтобы не портились месяцами.

Где и как хранить мясо в холодильнике и рыбу

По словам экспертов, в холодильнике есть полка, которую можно смело назвать лучшим местом для хранения как сырого мяса, так и рыбы, пишет британский таблоид Express.co.uk. Именно здесь эти продукты дольше остаются свежими.

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Это - нижняя полка, которая обычно является самой холодной частью холодильника. Хранения здесь мяса или свежей/размороженной рыбы также предотвращает их контакт (в случае если потекут) с другими продуктами.

Сколько можно хранить мясо в холодильнике и рыбу

Сырое мясо в холодильнике может лежать от 1 до 5 дней, в зависимости от его вида. Например, курица - около 2 дней, говядина - 3-5.

Сырую рыбу оптимально хранить не более 1-2 дней. Касательно того, сколько можно хранить размороженную рыбу в холодильнике - тоже не более 2 суток, то есть, с момента разморозки ее желательно приготовить в течение этих двух дней и съесть. Повторно замораживать нельзя.

Еще часто хозяек волнует вопрос: как хранить мясо в холодильнике - в пакете или нет (и рыбу тоже)? Так вот: в пакете хранить продукты нельзя, иначе они "задохнутся", то есть, начнут быстрее портиться.

Мясо и рыбу нужно переложить из пакета в стеклянную, эмалированную или пластиковую емкость.

Правильное размещение мяса и рыбы - это лишь часть головоломки, говорят эксперты. Важно также и то, как вы используете пространство внутри холодильника, пишет сайт Petitchef.

Переполненный холодильник может привести к неравномерной температуре и плохой циркуляции воздуха внутри. Когда воздух не может свободно циркулировать, холодные зоны становятся уязвимыми, и некоторые продукты могут портиться быстрее. Оставленное между предметами пространство не только улучшает циркуляцию воздуха, но и позволяет поддерживать заданное функционирование температурных зон.

Кроме этого, не все свежие продукты должны храниться в холодильнике.

Туда лучше не класть:

помидоры;

бананы;

картофель;

лук;

незрелые авокадо.

Они лучше себя чувствуют вне холодильника. Низкие температуры могут изменить их вкус, повредить текстуру и даже ускорить гниение.

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