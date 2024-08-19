Компания убрала лазейку, благодаря которой пользователи могли установить новую ОС на неподдерживаемые ПК.

Компания Microsoft заблокировала один из самых распространенных обходных путей для установки Windows 11 на неподдерживаемые ПК. Пока это касается только канала Canary, то есть бета-версии операционной системы, сообщает XDA Developers.

Как известно, с выходом Windows 11 Microsoft ввела новое требование, которое не позволяет любой системе без поддержки технологии TPM 2.0. устанавливать ОС. Раньше это ограничение можно было обойти, добавив параметр /product server в исполняемый файл установщика, но теперь этот способ не работает.

Актуальная версия Windows 11 24H2 все еще позволяет использовать обходной путь. Пока неизвестно, когда Microsoft заблокирует его в финальной версии ОС, однако это может произойти уже с выпуском следующего обновления.

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Microsoft время от времени повышает системные требования Windows 11, из-за чего миллионы компьютеров каждый раз лишаются поддержки. В частности, в феврале этого года после выхода крупного обновления 24H2 ОС перестала запускаться на тех ПК, которые не поддерживает технологию POPCNT.

Почему Windows 11 так и не завоевала всеобщую популярность

Скоро Windows 11 исполнится три года, однако за это время ей так и не удалось стать новым стандартом для ПК-индустрии. Статистика показывает, что более 65% пользователей до сих пор используют Windows 10, тогда как новая ОС установлена всего на 30% устройствах. Хотя в последние месяцы доля Windows 11 растет.

Аналитики считают, что главной причиной провала новой ОС стали завышенные системные требования. Как минимум, в корпоративном секторе большинство ПК банально не оснащены подходящими характеристиками для апгрейда. При этом Microsoft периодически еще сильнее повышает системные требования Windows 11.

Поскольку пользователи не желают обновляться до Windows 11, Microsoft даже перенесла выход Windows 12. Вместо нее этой осенью выйдет "самое крупное обновление в истории Windows 11" с множеством функций на базе ИИ.

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