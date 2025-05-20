'Холостяк' Тарас Цымбалюк показался в объятиях девушки

Однако он сразу уточнил, что между ними нет романтических отношений.

Украинский актер, "холостяк" Тарас Цымбалюк поделился фотографией с девушкой. В своих соцсетях он опубликовал снимок, на котором предстал в объятиях некой блондинки.

Также Цымбалюк рассказал, что сейчас у людей не хватает здравого авантюризма и желания реализоваться во всех областях.

Что касается отношений, то актер считает, что нужно прислушиваться друг к другу и быть откровенным с самим собой.

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"Я иногда сам наступаю себе на горло. Чаще всего, как Нострадамус, зная, что будет ф*гово. Я учусь быть с собой откровенным. Вам, собственно, тоже хочу этого пожелать. Более практичной опции, пожалуй, и не придумаешь. Смысл жизни - космические ощущения. Мы здесь ради эмоций. Доверяйте Вселенной, людям, концентрируйтесь на чувствах, на искренних чувствах, слушайте свое нутро", - посоветовал Цымбалюк.

Интересно, что актер сразу решил расставить все точки над "і". Он заявил, что девушка на фото - не его избранница. По его словам, это кадр из клипа, однако какого именно он не уточнил.

Напомним, ранее популярный украинский актер высказался об участии Цымбалюка в шоу "Холостяк".

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