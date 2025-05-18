После очень простой обработки мясо станет таким нежным, что его можно будет резать ложкой.

Любители говядины знают, что обычное мясо с магазина или рынка нужно готовить не менее 2 часов. И даже после этого блюдо может остаться жестким и "резиновым". Конечно, из телятины можно приготовить нежнейший стейк. Но для этого нужно покупать специальное молодое мясо, которое точно не будет стоит 200 гривень за килограмм.

К счастью, мудрые кулинары придумали способ превратить в дешевый базарный продукт в элитный стейк. Они назвали хитрость о том, как сделать сырое мясо мягким без больших усилий. Этот метод популярен в китайской кухне.

Что можно добавить в мясо, чтобы оно стало мягким

Кулинарным секретом поделились в издании Express. Сделать дешевый стейк нежным поможет обычная пищевая сода.

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В Китае этот метод называют "бархатыванием". Поверхность говядины нужно посыпать содой (1 чайная ложка на 500 г) и оставить на 10-30 минут. Продукт повышает уровень pH. Белки не так прочно связываются, что сильно размягчает мясо. После маринования хорошо промойте и обсушите стейки, чтобы не было привкуса соды.

Затем можно приступать к готовке. Зная, как размягчить мясо содой, вы сможете сделать восхитительные стейки как из дорогого ресторана. Жарьте телятину 7-10 минут, или тушите около 40 минут. Она гораздо быстрее станет мягкой.

Это не единственный способ, чем размягчить мясо. Старый сырой продукт можно замочить на 2-4 часа в газированной воде, вине или лимонном соке. Такие вещества смягчат волокна и сделают продукт нежным. Можно сочетать два способа - замариновать, а затем посыпать содой.

Если блюдо уже готовое, но осталось жестким внутри, то можно доготовить на водяной бане или потушить в сливках. Важно не сжечь говядину.

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