Ряд "маркеров" свидетельствуют, что РФ в будущем может готовиться к наступлению против Финляндии, считает Попович.

Россия может готовить нападение на Финляндию, ведь не просто так расширяет военную инфраструктуру, считает военный аналитик Денис Попович. Такое предположение он сделал в эфире Киев24, комментируя сообщения в СМИ о том, что Россия усиливает свое присутствие на границе с Финляндией.

"Безусловно, это является подготовкой, потому что зачем тогда расширять военную инфраструктуру. Просто так это не делается. Давайте вспомним: перед тем, как осуществить широкомасштабное наступление на территорию Украины Российская Федерация так же расширяла военную инфраструктуру несколько лет до этого. Россия строила военные городки, а уже непосредственно перед началом вторжения началось стягивание войск, строительство военных лагерей и т. д.", - отметил Попович.

По его словам, если говорить о Финляндии, то так же можно видеть, согласно спутниковым данным, строительство дополнительных мощностей россиян к тем военным городкам, которые есть.

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"И главное - мы видим строительство рокадных дорог. Рокадная дорога - это магистраль, которая проходит параллельно будущей линии фронта, она очень удобна для логистики, очень важна. Поэтому все эти маркеры свидетельствуют о том, что РФ в каком-то будущем может готовиться, в частности, к наступлению против Финляндии", - сказал эксперт.

Он напомнил, что Россия уже вела войну в 1939-1940 годах с этой страной:

"И вспомним о том, что Финляндия долгое время вообще была в составе Российской империи. Поэтому здесь есть полное историческое основание для того, чтобы РФ смогла напасть на эту страну".

Вероятность войны РФ с НАТО

Как сообщал УНИАН, Россия наращивает силы у границы с Финляндией. Как писало The New York Times, новое спутниковое изображение подтверждает, что Россия активно укрепляет свое военное присутствие вблизи финской границы: происходит возведение новых палаток, укрытий для истребителей и складов. Все это может свидетельствовать о долгосрочной стратегии Кремля в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

НАТО подтверждает, что деятельность России напоминает подготовку к передислокации значительных сил в случае завершения войны в Украине. Финские чиновники считают, что имеют примерно пять лет до того, как Россия нарастит военное присутствие до угрожающего уровня.

По мнению военного аналитика Дениса Поповича, в случае прекращения боевых действий в Украине Россия может начать вторжение в одну из стран НАТО после достаточно короткой подготовки. Под угрозой нападения РФ ряд стран, отметил он. Как считает Попович, россияне рассчитывают на то, что США отмежутся от Европы, а у них большие военные мощности, на которых базируется безопасность стран-членов НАТО. Политика американского президента Дональда Трампа, отметил эксперт, свидетельствует о том, что США сейчас хотели бы сосредоточиться на собственных проблемах, и есть сомнения, что они впишутся за своих союзников по альянсу. На это РФ и рассчитывает, пояснил Попович.

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