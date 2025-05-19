Рассказываем, как сварить гороховый суп, чтобы горох разварился, и не потратить на это полдня.

Гороховый суп или гороховое пюре - вкусны и полезны, но многие хозяйки не любят их готовить по простой причине: уж очень долго варится горох. Иной раз его и замачивают, но это не всегда дает результат. Эту проблему, оказывается, довольно просто решить: рассказываем, что сделать, чтобы горох быстрее сварился и приготовить суп буквально за полчаса, а то и меньше.

Сколько по времени нужно варить гороховый суп или кашу, если не замачивать горох

Сколько нужно варить горох, чтобы он разварился? Это зависит от нескольких факторов:

горох колотый или дробленый (то есть, какой размер горошин);

режима варки;

желаемой консистенции супа/каши;

замачивали горох перед варкой или нет.

Если говорить о том, как долго варить гороховый суп без замачивания, то колотый горох обычно готов спустя 50 минут, дробленый - спустя 40.

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Замачивание (обычно замачивают от 2 до 6 часов) позволяет добиться более кремовой текстуры и, конечно, немного сокращает время приготовления. Однако есть также способы, как варить гороховый суп быстро, не замачивая его.

Что добавить в гороховый суп, чтобы горох разварился за 20 минут

Чтобы сократить варку гороха вдвое, хозяйки используют такой прием: бросают в кипящую воду, где варится горох, щепотку соды. На вкус это не влияет, но крупа под действием щелочи разваривается в течение 20 минут.

Как сварить гороховый суп за 15 минут

Если вариант с содой кажется сомнительным, советуют использовать другой трюк. Что нужно сделать:

перед варкой горошек промыть;

положить в холодную воду, дать закипеть и варить 7 минут;

спустя это время добавить в кипящую воду еще стакан или половину стакана холодной воды и варить еще 7 минут.

Затем можно добавлять картошку, морковку, поджарку и другие ингредиенты.

Для гороховой каши этот метод тоже подходит, а если вы дадите ей повариться на 5 минут дольше, то у вас получится пюре.

Как улучшить вкус горохового супа

Сделать суп из горошка более насыщенным и интересным по вкусу можно, если добавить в блюдо:

копчености - ребрышки, ветчина, колбаска добавят вкуса и аромата;

цветную капусту, сладкий перец;

чеснок, тимьян и лавровый лист - усилят аромат;

куркума/паприка - добавят разнообразия.

Если хотите, чтобы суп получился более кремовый по текстуре, можно влить немного сливок, они также смягчают вкус блюда. И, конечно, классика - подать к готовому блюду хрустящие гренки.

Напомним, ранее мы также рассказывали, на чем лучше жарить яичницу, если нет масла - этот способ вас точно удивит.

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