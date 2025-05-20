"Читайте чёртовы книги", - Даг Кокл.

После анонса "Ведьмак 4" в прошлом году стало известно, что в новой части игроки возьмут на себя роль Цири. Это вызвало неоднозначную реакцию: часть фанатов приветствовали перемены, но многие обвинили разработчиков в следовании "повестке". Даг Кокл, голос Геральта из оригинальной трилогии, прокомментировал ситуацию и встал на защиту CD Projekt RED.

В видео для YouTube-канала Fall Damage он напомнил, что "Кровь и Вино" задумывался как финал для ведьмака, и история Геральта уже завершена: "Цири - отличная героиня, и они решили сосредоточиться на ней. Думаю, это круто. Нельзя вечно выпускать игры только про Геральта".

Кокл подчеркнул, что читатели книг Сапковского прекрасно понимают, почему именно Цири логично продолжает сюжетную линию:

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"Если вы читали книги, то поймёте, почему CD Projekt пошли по этому пути. В "Ведьмаке 3" её история только намечена, теперь пришло время раскрыть её полностью".

По словам актёра, критика нового направления основана на незнании исходного материала: "Если вам это кажется "воук", просто прочитайте чёртовы книги, и, возможно, поменяете мнение".

CD Projekt RED уже делились, что боевой стиль Цири будет отличаться от манеры Геральта. А также недавно геймдиректор "Ведьмак 4" рассказал, какие в игре будут моральные выборы.

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