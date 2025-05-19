Еврейские фамилии часто образовываются от названия местности или профессии.

Как всем известно, украинские фамилии часто заканчиваются суффиксом -ко и часто связаны с профессией. Еврейские фамилии тоже имеют некоторые общие признаки, например, часто заканчиваются на -ман и похожи на немецкие слова.

Мы назвали распространенные еврейские фамилии в Украине, которые вы часто можете услышать. Если вас или ваших знакомых так зовут, то среди ваших предков, скорее всего, были евреи.

Как узнать еврейские корни по фамилии

О том, как в Украину попали еврейские фамилии, рассказали в Facebook-сообществе Українське прізвище.

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Евреи активно мигрировали в Украину и Беларусь с 16 века, но редки имели родовые имена - в основном их присваивали только тем, кто принимал христианство. Когда произошли деления Речи Посполитой, евреев на территории Российской империи обязали принимать фамилии, чтобы пребывать в реестре рекрутеров.

В Царстве Польском евреев тоже обязали к этому, если те уклонялись, то им придумывали искусственные фамилии на основе идиша (который похож на немецкий). Таким образом, звучание еврейской фамилии - украинское, беларуское, польское или немецкое - позволяет определить, откуда происходит род.

Предположить еврейские корни по фамилии можно, если она похожа на топоним. Евреи часто назывались в честь местности, в которой жили:

Винницкий;

Рокитнянский;

Потоцкий;

Тартаковский;

Шацкий;

Пинский;

Чернобыльский;

Жмеринский и т.д.

Нередко топонимы в фамилии были из европейских стран:

Ашкенази;

Альперн;

Байер;

Берлинер;

Вайль;

Голандер;

Дойч;

Кассель;

Краковер;

Осман;

Спиркин;

Шпейер;

Штрассберг.

Как и в украинской традиции, среди еврейских часто встречаются фамилии в честь профессий:

Фишер - рыбак;

Шнайдер - портной;

Кауфман - торговец;

Вельшер - меняла;

Голдшмит - ювелир;

Мюллер - мельник;

Циммерман - плотник.

Многие украинские еврейские фамилии звучат как немецкие слова. Это значит, что они образованы из идиша (варианта немецкого) и имеют буквальный перевод. Чаще всего их значение связано с цветом или каким-то качеством:

Кляйн - маленький;

Розенбаум - розовое дерево;

Фройнд - друг;

Шварц - черный;

Берг - гора;

Вайс или Вайсман - белый;

Штейн - камень;

Вальд - лес;

Амзель - дрозд;

Вольф - волк.

Ещё один распространенный способ образования фамилий евреев - от имени матери или отца. Часто они имеют окончание -сон или -зон, или -ич, -ов, если образованы в Российской империи:

Абрамович;

Давидович;

Ефимов;

Мендельсон;

Дворкин;

Нахимов;

Рабинович;

Залманов;

Добкин;

Гительзон;

Рахлин;

Ривкин.

Поскольку еврейская национальность передается по матери, некоторые кровные евреи сейчас могут иметь украинские фамилии отцов. В таком случае определить национальность не получится. Кроме того, в советское время многие евреи меняли фамилии, чтобы избежать антисемитской дискриминации.

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