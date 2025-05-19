Популярные еврейские фамилии / фото ua.depositphotos.com

Как всем известно, украинские фамилии часто заканчиваются суффиксом -ко и часто связаны с профессией. Еврейские фамилии тоже имеют некоторые общие признаки, например, часто заканчиваются на -ман и похожи на немецкие слова.

Мы назвали распространенные еврейские фамилии в Украине, которые вы часто можете услышать. Если вас или ваших знакомых так зовут, то среди ваших предков, скорее всего, были евреи.

Как узнать еврейские корни по фамилии

О том, как в Украину попали еврейские фамилии, рассказали в Facebook-сообществе Українське прізвище.

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Евреи активно мигрировали в Украину и Беларусь с 16 века, но редки имели родовые имена - в основном их присваивали только тем, кто принимал христианство. Когда произошли деления Речи Посполитой, евреев на территории Российской империи обязали принимать фамилии, чтобы пребывать в реестре рекрутеров.

В Царстве Польском евреев тоже обязали к этому, если те уклонялись, то им придумывали искусственные фамилии на основе идиша (который похож на немецкий). Таким образом, звучание еврейской фамилии - украинское, беларуское, польское или немецкое - позволяет определить, откуда происходит род. 

Предположить еврейские корни по фамилии можно, если она похожа на топоним. Евреи часто назывались в честь местности, в которой жили:

  • Винницкий;
  • Рокитнянский;
  • Потоцкий;
  • Тартаковский;
  • Шацкий;
  • Пинский;
  • Чернобыльский;
  • Жмеринский и т.д.

Нередко топонимы в фамилии были из европейских стран:

  • Ашкенази;
  • Альперн;
  • Байер;
  • Берлинер;
  • Вайль;
  • Голандер;
  • Дойч;
  • Кассель;
  • Краковер;
  • Осман;
  • Спиркин;
  • Шпейер;
  • Штрассберг.

Как и в украинской традиции, среди еврейских часто встречаются фамилии в честь профессий:

  • Фишер - рыбак;
  • Шнайдер - портной;
  • Кауфман - торговец;
  • Вельшер - меняла;
  • Голдшмит - ювелир;
  • Мюллер - мельник;
  • Циммерман - плотник.

Многие украинские еврейские фамилии звучат как немецкие слова. Это значит, что они образованы из идиша (варианта немецкого) и имеют буквальный перевод. Чаще всего их значение связано с цветом или каким-то качеством:

  • Кляйн - маленький;
  • Розенбаум - розовое дерево;
  • Фройнд - друг;
  • Шварц - черный;
  • Берг - гора;
  • Вайс или Вайсман - белый;
  • Штейн - камень;
  • Вальд - лес;
  • Амзель - дрозд;
  • Вольф - волк.

Ещё один распространенный способ образования фамилий евреев - от имени матери или отца. Часто они имеют окончание -сон или -зон, или -ич, -ов, если образованы в Российской империи:

  • Абрамович;
  • Давидович;
  • Ефимов;
  • Мендельсон;
  • Дворкин;
  • Нахимов;
  • Рабинович;
  • Залманов;
  • Добкин;
  • Гительзон;
  • Рахлин;
  • Ривкин.

Поскольку еврейская национальность передается по матери, некоторые кровные евреи сейчас могут иметь украинские фамилии отцов. В таком случае определить национальность не получится. Кроме того, в советское время многие евреи меняли фамилии, чтобы избежать антисемитской дискриминации.

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