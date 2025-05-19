Как всем известно, украинские фамилии часто заканчиваются суффиксом -ко и часто связаны с профессией. Еврейские фамилии тоже имеют некоторые общие признаки, например, часто заканчиваются на -ман и похожи на немецкие слова.
Мы назвали распространенные еврейские фамилии в Украине, которые вы часто можете услышать. Если вас или ваших знакомых так зовут, то среди ваших предков, скорее всего, были евреи.
Как узнать еврейские корни по фамилии
О том, как в Украину попали еврейские фамилии, рассказали в Facebook-сообществе Українське прізвище.
Евреи активно мигрировали в Украину и Беларусь с 16 века, но редки имели родовые имена - в основном их присваивали только тем, кто принимал христианство. Когда произошли деления Речи Посполитой, евреев на территории Российской империи обязали принимать фамилии, чтобы пребывать в реестре рекрутеров.
В Царстве Польском евреев тоже обязали к этому, если те уклонялись, то им придумывали искусственные фамилии на основе идиша (который похож на немецкий). Таким образом, звучание еврейской фамилии - украинское, беларуское, польское или немецкое - позволяет определить, откуда происходит род.
Предположить еврейские корни по фамилии можно, если она похожа на топоним. Евреи часто назывались в честь местности, в которой жили:
- Винницкий;
- Рокитнянский;
- Потоцкий;
- Тартаковский;
- Шацкий;
- Пинский;
- Чернобыльский;
- Жмеринский и т.д.
Нередко топонимы в фамилии были из европейских стран:
- Ашкенази;
- Альперн;
- Байер;
- Берлинер;
- Вайль;
- Голандер;
- Дойч;
- Кассель;
- Краковер;
- Осман;
- Спиркин;
- Шпейер;
- Штрассберг.
Как и в украинской традиции, среди еврейских часто встречаются фамилии в честь профессий:
- Фишер - рыбак;
- Шнайдер - портной;
- Кауфман - торговец;
- Вельшер - меняла;
- Голдшмит - ювелир;
- Мюллер - мельник;
- Циммерман - плотник.
Многие украинские еврейские фамилии звучат как немецкие слова. Это значит, что они образованы из идиша (варианта немецкого) и имеют буквальный перевод. Чаще всего их значение связано с цветом или каким-то качеством:
- Кляйн - маленький;
- Розенбаум - розовое дерево;
- Фройнд - друг;
- Шварц - черный;
- Берг - гора;
- Вайс или Вайсман - белый;
- Штейн - камень;
- Вальд - лес;
- Амзель - дрозд;
- Вольф - волк.
Ещё один распространенный способ образования фамилий евреев - от имени матери или отца. Часто они имеют окончание -сон или -зон, или -ич, -ов, если образованы в Российской империи:
- Абрамович;
- Давидович;
- Ефимов;
- Мендельсон;
- Дворкин;
- Нахимов;
- Рабинович;
- Залманов;
- Добкин;
- Гительзон;
- Рахлин;
- Ривкин.
Поскольку еврейская национальность передается по матери, некоторые кровные евреи сейчас могут иметь украинские фамилии отцов. В таком случае определить национальность не получится. Кроме того, в советское время многие евреи меняли фамилии, чтобы избежать антисемитской дискриминации.