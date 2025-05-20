По мнению министра обороны Германии, Европе нужно ввести больше санкций против РФ.

Российский диктатор Владимир Путин на самом деле не заинтересован в мире, и об этом свидетельствуют постоянные российские атаки по Украине. Так считает министр обороны Германии Борис Писториус, который сделал свое заявление 20 мая перед встречей с министрами обороны ЕС в Брюсселе. Об этом пишут Sky News.

По его словам, ночные атаки российской армии по Украине "говорят больше, чем просто пустые слова". Писториус добавил, что Европе нужно усилить давление на Российскую Федерацию, в частности, введя больше санкций, особенно в отношении продажи энергоносителей. В то же время, по его мнению, надо поддерживать Украину.

Как сообщает Укринформ, в Брюсселе 20 мая, по словам Писториуса, обсудят инициативу Высокого представителя ЕС по поставкам Украине 2 миллионов артиллерийских боеприпасов в этом году. Кроме того, говорит он, необходимо углублять сотрудничество с Украиной в производстве оружия, расширять количество и качество совместных предприятий с украинской оборонной промышленностью.

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"В то же время мы можем обеспечить средства для лучшего использования свободных производственных мощностей в украинской оборонной промышленности через украинские заказы", - добавил министр.

По мнению немецкого министра, объединив деньги и принимая решения вместе, можно достичь большего "с той же суммой денег, чем если бы каждый работал сам на себя".

Последние атаки РФ по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 20 мая Украина снова отбивалась от "шахедов". Украинские военные предупреждали об угрозе ударных дронов-камикадзе, которые в очередной раз запустила по Украине Российская Федерация. Вражеские ударные дроны фиксировались на Харьковщине, Черниговщине, Полтавщине, Киевщине, Черкасщине. На Сумщине был замечен разведывательный БПЛА.

18 мая россияне ударили по рейсовому автобусу в Сумской области, в результате чего погибли девять человек, еще семь человек получили ранения, трое из них были в тяжелом состоянии. Как отметили в ОВА, россияне сознательно атаковали гражданский транспорт, который не представлял никакой угрозы.

А 16 мая шахедная атака по Одесской области разрушила дом директора Одесского зоопарка Игоря Белякова. К счастью, сам директор не пострадал. Также в ночной атаке в Овидиополе домашние любимцы директора оказались в опасности - некоторые потерялись во время взрыва.

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