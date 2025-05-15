Рассказываем, как сделать крылышки барбекю у себя дома.

С приходом тепла и лета украинцы начинают активно проводить время на природе. Приготовление пищи под открытом небом - это особенное удовольствие. Сегодня рассмотрим, как сделать куриные крылышки барбекю на мангале или в духовке, если погода испортилась.

Как приготовить на мангале крылышки барбекю - рецепт

Когда делаете крылышки барбекю - маринад является самым главным. Именно он отличает это блюдо от любого другого. Для приготовления берем:

25 куриных крыльев;

пять столовых ложек соуса барбекю;

десять столовых ложек соевого соуса;

пять чайных ложек молотой паприки;

две ложки аджики;

две чайные ложки сухой аджики;

пять зубчиков чеснока;

две чайные ложки черного молотого перца;

кунжут и петрушку.

Птицу нужно помыть, обсушить бумажными полотенцами и переложить в глубокую миску. Вливаем туда соевый и барбекю соусы, всыпаем аджику и измельченный чеснок. Добавляем остальные специи и тщательно перемешиваем. Оставляем крылышки мариноваться около часа. За это время разжигаем костер и готовимся к приготовлению на мангале.

Видео дня

Выкладываем птицу на решетку и готовим. Не забывайте постоянно переворачивать, чтоб крылья равномерно подрумянились и приготовились. Далее выкладываем на тарелку и украшаем кунжутом и измельченной петрушкой.

Хрустящие крылышки барбекю в духовке

Этот рецепт пригодится, когда вместо мангала решили выбрать духовку. Курятина получается такой же вкусной и ароматной, как если бы ее готовили на огне. Для приготовления берем:

три столовые ложки томатной пасты;

70 миллилитров соевого соуса;

столовую ложку лимонного сока;

одну чайную ложку сахара;

одну чайную ложку сухого чеснока;

одну чайную ложку сушеного базилика;

немного молотого перца.

Подготавливаем крылышки, как и в первом рецепте. Смешиваем все специи для приготовления маринада и распределяем его по кусочкам курятины. Лучше всего оставить мариноваться на ночь или хотя бы пять часов. Но если ситуация экстренная, то достаточно и часа. Чем дольше крылья будут в маринаде, тем вкуснее и сочнее они получатся.

Духовку разогреваем до 200 градусов. Крылья раскладываем на противне с пергаментом. Готовим 25 минут и время от времени поливаем их соусом, который накопится на дне противня. По истечении указанного времени включаем верхний подогрев (он есть даже в газовых духовках) и готовим еще 10 минут. Будьте внимательны, чтоб курятина не сгорела. Куриные крылышки барбекю в духовке - готовы.

Вас также могут заинтересовать новости: