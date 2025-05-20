Лариса Козовая

Как объяснил Плетенчук, россияне находятся в постоянном выборе - встретиться в море с дронами или ракетами.

Уничтожение российской радиолокационной станции в Черном море на газодобывающих платформах, известных как "вышки Бойко", показали, какую роль играют на войне украинские дроны. Как рассказал в эфире телемарафона спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, украинские морские дроны стали оружием, которое заставило россиян изменить тактику.

"Любые подобные операции в акватории Черного моря, конечно, происходят в кооперации или взаимодействии с ВМС. Но рассматривать подобные акции надо шире. В первую очередь, из-за того, что важны причины, последствия, предпосылки... Потому что уже были в информационном пространстве сообщения, связанные с этими вышками и даже звучало название этой системы", - сказал он.

Плетенчук добавил, что эти объекты имеют значение для россиян, которые используют их не по назначению - не для добычи газа, а для того, что наблюдать надводную обстановку и вести разведку. Поэтому сам факт операции, которую украинцы провели на буровых платформах, очень важен в контексте с "этой акваторией".

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"В контексте безопасности гражданского судоходства и так далее", - подчеркнул Плетенчук.

Спикер ВМС ВСУ подчеркнул, что в какой-то момент украинские морские дроны стали геймченджером - тем оружием, которое заставило россиян менять свою тактику, менять уровень присутствия в акватории. Он пояснил, что в начале полномасштабного вторжения РФ ведущую роль играли непосредственно украинские ракетные, береговые артиллерийские войска, которые отражали нашествие россиян. После того как было увеличено расстояние - россияне отошли от нашего побережья, работать уже начали дроны.

"Сейчас фактически россияне находятся в такой ситуации, когда у них постоянный выбор - с кем встретиться: с дронами или с ракетами. И соответственно периодически мы наблюдаем, как они вынуждены рассредоточивать свой корабельно-катерный состав, в том числе покидать пункт базирования в Новороссийске, но покидать его недалеко, чтобы не встретиться вот именно с этой угрозой", - сказал представитель ВМС ВСУ.

В то же время авиация оккупантов в небе над Черным морем довольно активна. Как пояснил Плетенчук, вылеты противника касаются противодроновой борьбы, в частности с применением вертолетов и обычных винтокрылых самолетов, которые имеют небольшую скорость, и заканчивая авиацией оперативно-тактического уровня. По словам спикера, иногда противник применяет воздушные платформы для обстрелов.

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"Одну из основных ролей играют дроны, которые россияне так же активно ежедневно и каждую ночь используют для ведения разведки. В первую очередь, это касается южных регионов. И соответственно для разоблачения надводной обстановки Черного моря применяют различные беспилотники", - пояснил Плетенчук.

СБУ уничтожила РЛС врага на "вышках Бойко" - что известно

Как писал УНИАН, вчера, 19 мая, СБУ сообщила, что была проведена комбинированная спецоперация с использованием морских и воздушных дронов. Ее целью стало российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах в Черном море.

Сперва одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. В результате, уничтожена РЛС "Нева", которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилой блок на вышке.

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