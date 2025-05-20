Сингоптики прогнозируют непогоду в Днепре и Днепропетровской области.

В Днепре ожидается усложнение погоды. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода, по данным синоптиков, испортится уже в ближайшее время.

"В ближайший час с сохранением вечером 20 мая в г. Днепр ожидается гроза", - говорится в сообщении.

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Предупреждение І уровня опасности объявлено и для жителей Днепропетровской области.

По прогнозу, сегодня на Днепропетровщине ожидается облачная погода с дождями и местами грозами.

Ветер будет западный, 7-12 м/с. Температура по области +10°...+15°, а в Днепре термометры покажут +14°...+16°.

По данным синоптиков, в начале недели на Днепропетровщине будет доминировать поле пониженного давления. В регион будет поступать влажный воздух, а ветер будет порывистым.

"Неустойчивая атмосфера, будет способствовать формированию кучево-дождевых облаков, грозовых очагов и ливней", - говорят синоптики.

Температура ночью ожидается в пределах +7..12°, днем +14..19°.

В середине недели ожидается уменьшение осадков, ослабление ветра и рост температуры. Ночью будет +8..13°, а днем воздух уже будет прогреваться до +20..25°.

На выходных ожидается малооблачная погода с температурой до +27°.

"Предварительно, уже со следующей недели - наконец настоящее тепло без осадков!" - порадовали синоптики.

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