По словам геймдизайнера, его проект Physint выйдет не раньше, чем через 5-6 лет.

У Хидео Кодзимы в производстве уже несколько проектов, но самый амбициозный из них - Physint. Это его следующее поколение шпионского боевика, анонсированное в январе 2024 года.

По словам самого геймдизайнера, разработка займет ещё как минимум 5-6 лет. А после этого он, возможно, решится на дебют в большом кино.

Об этом Кодзима рассказал в интервью французскому журналу Le Film Français, где его спросили о прогрессе в производстве фильма Death Stranding от студии A24 и о потенциальном желании самому сесть в режиссёрское кресло: "О, да! После ухода из Konami мне поступало множество предложений".

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Но реализовать давнюю мечту о кино прямо сейчас не позволяет расписание. Помимо Physint, идёт активная работа над Death Stranding 2. И только завершив эти проекты, Кодзима, по его словам, сможет подумать о собственном фильме:

"Я вырос на кино. Режиссура стала бы для меня своего рода данью уважения. Кроме того, я уже не молод, и хотел бы успеть это сделать, пока ещё есть энергия".

Кодзима не скрывает свою страсть к кинематографу, он регулярно делится впечатлениями от фильмов, а его игры давно славятся сценами, не уступающими по длине и постановке полнометражному кино.

Геймдизайнер уже не молод и после тяжёлой болезни во время пандемии Кодзима начал иначе расставлять приоритеты. Он даже составил завещание с концепциями игр, которые его команда сможет реализовать после его смерти.

Ранее мы рассказывали, что Кодзима не хочет, чтобы Death Stranding 2 продалась большим тиражом. В первую очередь японский геймдизайнер хочет создать что-то уникальное.

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