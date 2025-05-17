С правильными удобрениями урожай гороха превысит все ожидания.

У зеленого горошка по праву множество поклонников. Это очень вкусный продукт, который можно использовать в качестве перекуса. К сожалению, на рынке его покупка может обойтись в кругленькую сумму, а потому стоит задуматься о выращивании этого бобового.

Если вы уже настроились посадить его, то важно знать, что нужно для роста гороха.

Удобрять его необходимо дважды - во время посадки и когда растение зацветет.

Видео дня

Чем удобрить горох при посадке

Чтобы насладиться вкусным горошком, поддержите его и внесите нужные питательные вещества. Это позволит ему развить корневую систему и нарастить крепкие побеги.

Прежде чем сеять горох внесите в лунки перегной. На каждый квадратный метр понадобится 3-4 килограмма этого удобрения. Оно будет медленно отдавать полезные вещества, обеспечив долгосрочную поддержку растениям.

Перейдем к тому, чем удобрить горох после всходов.

Чем подкормить зеленый горошек на остальных этапах

Существует так званая листовая подкормка гороха. Она осуществляется, когда на стеблях появляется три-четыре листка.

Чтоб поддержать всходы, воспользуйтесь азотными удобрениями. Для этого нужно приготовить слабый раствор - на ведро воды разводят 10-15 граммов амиачной селитры и поливают. Также можно внести гранулы вдоль грядок на поверхности почвы - 10-15 граммов на квадратный метр, а затем полить. Это стоит делать, только если растения очень медленно всходят.

В ином случае стоит дождаться цветения. Подкормка на этом этапе поможет горошку улучшить урожайность и сделает его вкуснее.

В это время растение нуждается в калии. Его можно внести с помощью золы. Это легко сделать двумя разными способами.

Всыпаем золу между рядками и немного разрыхляем почву. Это не даст ей выветриться, а при поливе питательные вещества будут глубже проникать в грунт.

Есть и другой вариант - приготовить жидкую подкормку. На ведро воды всыпаем стакан золы. Перемешиваем до растворения и оставляем на несколько часов. Затем аккуратно поливаем под корень.

Также можно сделать удобрение, которое не только улучшит урожайность, но и будет отпугивать вредителей от растений.

На ведро воды добавьте пять миллилитров нашатырного спирта. Перемешиваем и переливаем в опрыскиватель. Обрабатываем жидкостью грядки и ждем результатов.

Вас также могут заинтересовать новости: