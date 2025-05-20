На iPhone теперь можно сделать Google Translate переводчиком по умолчанию: инструкция

Оно заменит встроенное приложение "Перевод".

"Google Переводчик" для iOS/iPadOS обновился до версии 9.8.011. Начиная с этой версии, "яблочные" пользователи могут установить популярный переводчик от Google в качестве основного.

Включить функцию можно на iPhone и iPad с iOS 18.4 и новее. Делается это буквально в несколько тапов:

Устанавливаем последнюю версию Google Translate.

Открываем "Настройки" и пролиставаем в самый конец списка.

Заходим во вкладку "Приложения" → "Приложения по умолчанию"

Выбираем категорию "Перевод" и указываем "Google Переводчик".

Теперь "Google Переводчик" будет автоматически открываться при переводе текста на изображении или при голосовой команде Siri. Штатное приложение "Перевод" можно удалить.

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Введение новой опции стало возможным благодаря антимонопольным законам ЕС. Apple обязана легализировать сторонние магазины приложений на iOS, а также предоставить возможность менять приложения мессенджера, браузера, переводчика и т.п. на сторонние.

Ранее Apple разрешила сделать WhatsApp стандартной "звонилкой" на iOS. Смартфон автоматически запустит мессенджер при нажатии на номер телефона или кнопку отправки сообщения.

Меж тем в соцсетях рассказали, как найти клеща у питомца с помощью Айфона. Благодаря специальному фильтру камеры обнаружить паразитов можно в считанные минуты.

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