Одна пострадавшая - 88-летняя женщина, которая получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение головы.

Сегодня утром россияне нанесли по Херсону артиллерийский удар и атаковали дроном маршрутный автобус - уже известно о десяти пострадавших.

По данным Херсонской областной прокуратуры, 20 мая около 07:00 военные ВС РФ совершили атаку на мирное население Херсона с применением беспилотного летательного аппарата.

"Враг поразил маршрутный автобус, в котором находились пассажиры - пятеро из них получили ранения", - говорится в сообщении.

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Также добавляется, что, начиная с 08:30, оккупационные войска вели артиллерийский обстрел города. По состоянию на 10:00 известно еще о пяти пострадавших. Большинство из них - пожилые люди, которые во время атаки находились в собственных домах.

Сейчас правоохранители документируют военные преступления, совершенные военнослужащими вооруженных сил РФ. Открыто производство по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным Херсонской ОГА, российские войска обстреляли из артиллерии Корабельный район Херсона - снаряд "прилетел" рядом с многоквартирным домом. В здании - выбиты стекла, разбиты фасад и балконы. По словам чиновников, 45-летний мужчина и 68-летняя женщина, которые находились дома, получили взрывные травмы и режущие ранения. Также "скорая" доставила в больницу 76-летнего мужчину, который в момент удара находился в квартире и получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения лба и руки. Еще одна пострадавшая - 88-летняя женщина, которая получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение головы.

Уточняется, что от дронового удара по маршрутке пострадали 45-летняя женщина, мужчины 62-х, 41-го и 56 лет, и пенсионерка, 1960 года рождения - у всех взрывные травмы и контузии.

Удары РФ по Херсонщине

Как писал УНИАН, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты охотятся на мирных жителей правобережной Херсонщины, чтобы создать там "мертвую зону", заставив людей покинуть свои дома. По словам спикера, ради создания "мертвой зоны" россияне применяют тактику террора против местного населения - намеренно убивают гражданских, разрушают гражданский транспорт и жилые дома.

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