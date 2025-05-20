Японские автомобили для большого количества водителей остаются символом надежности и передовых технологий. Производители из Страны восходящего солнца регулярно радуют автолюбителей интересными моделями.
В Autocar назвали 24 лучших японских автомобиля в истории. По словам экспертов, эти модели оказали огромное влияние на автоиндустрию.
Лучшие японские автомобили в истории:
- Autozam AZ-1
- Daihatsu Charade GTti
- Datsun 240Z
- Honda Civic
- Honda NSX
- Honda S2000
- Isuzu Trooper
- Lexus LFA
- Lexus LS
- Mazda MX-5
- Mazda RX-7
- Mitsubishi Lancer Evolution
- Mitsubishi Shogun/Pajero
- Nissan 200SX
- Nissan GT-R/Skyline GT-R
- Subaru Forester
- Subaru Impreza
- Suzuki Vitara
- Toyota Corolla
- Toyota Land Cruiser
- Toyota MR2
- Toyota GR Yaris
- Toyota Previa
- Toyota Prius
В рейтинг вошли сразу несколько спортивных моделей от японских автопроизводителей. Среди них заднеприводный суперкар Lexus LFA, который оснащался 4,8-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 560 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Этот автомобиль мог развивать скорость до 326 км/ч.
Также в рейтинг вошли более "народные" спортивные автомобили: Autozam AZ-1, Datsun 240Z, Honda S2000, Mazda MX-5, Mazda RX-7, Mitsubishi Lancer Evolution, Nissan 200SX, Nissan GT-R и Skyline GT-R, а также Toyota MR2.
Есть и два спортивных хэтчбека - Daihatsu Charade GTti и Toyota GR Yaris. Помимо этого эксперты напомнили о роскошном седане Lexus LS, который предлагал передовые для своего времени технологии и высокий уровень комфорта.
В издании не забыли и о минивэне Toyota Previa, который доказал, что автомобили этого класса могут предлагать приятную управляемость. Toyota Prius же произвел революцию в сегменте гибридных автомобилей.
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