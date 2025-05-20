Эксперты заявили, что эти модели оказали огромное влияние на автоиндустрию.

Японские автомобили для большого количества водителей остаются символом надежности и передовых технологий. Производители из Страны восходящего солнца регулярно радуют автолюбителей интересными моделями.

В Autocar назвали 24 лучших японских автомобиля в истории. По словам экспертов, эти модели оказали огромное влияние на автоиндустрию.

Лучшие японские автомобили в истории:

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Autozam AZ-1

Daihatsu Charade GTti

Datsun 240Z

Honda Civic

Honda NSX

Honda S2000

Isuzu Trooper

Lexus LFA

Lexus LS

Mazda MX-5

Mazda RX-7

Mitsubishi Lancer Evolution

Mitsubishi Shogun/Pajero

Nissan 200SX

Nissan GT-R/Skyline GT-R

Subaru Forester

Subaru Impreza

Suzuki Vitara

Toyota Corolla

Toyota Land Cruiser

Toyota MR2

Toyota GR Yaris

Toyota Previa

Toyota Prius

В рейтинг вошли сразу несколько спортивных моделей от японских автопроизводителей. Среди них заднеприводный суперкар Lexus LFA, который оснащался 4,8-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 560 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Этот автомобиль мог развивать скорость до 326 км/ч.

Также в рейтинг вошли более "народные" спортивные автомобили: Autozam AZ-1, Datsun 240Z, Honda S2000, Mazda MX-5, Mazda RX-7, Mitsubishi Lancer Evolution, Nissan 200SX, Nissan GT-R и Skyline GT-R, а также Toyota MR2.

Есть и два спортивных хэтчбека - Daihatsu Charade GTti и Toyota GR Yaris. Помимо этого эксперты напомнили о роскошном седане Lexus LS, который предлагал передовые для своего времени технологии и высокий уровень комфорта.

В издании не забыли и о минивэне Toyota Previa, который доказал, что автомобили этого класса могут предлагать приятную управляемость. Toyota Prius же произвел революцию в сегменте гибридных автомобилей.

5 лучших японских гибридных автомобилей с пробегом по мнению экспертов

Ранее эксперты из Top Speed назвали 5 лучших японских гибридных автомобилей с пробегом. По их словам, на эти модели стоит обратить внимание.

Toyota Prius четвертого и пятого поколений признали лучшим японским гибридным автомобилем, который можно купить на вторичном рынке. Эксперты заявили, что эта модель превосходит многих конкурентов.

Помимо этого были определены 5 худших японских гибридных автомобилей с пробегом. Эксперты посоветовали воздержаться от их покупки.

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