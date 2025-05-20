Эксперты считают, что это лучшие автомобили, которые когда-либо были созданы японскими производителями / Коллаж УНИАН, фото - Mitsubishi, Mazda

Японские автомобили для большого количества водителей остаются символом надежности и передовых технологий. Производители из Страны восходящего солнца регулярно радуют автолюбителей интересными моделями.

В Autocar назвали 24 лучших японских автомобиля в истории. По словам экспертов, эти модели оказали огромное влияние на автоиндустрию.

Лучшие японские автомобили в истории:

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  • Autozam AZ-1
  • Daihatsu Charade GTti
  • Datsun 240Z
  • Honda Civic
  • Honda NSX
  • Honda S2000
  • Isuzu Trooper
  • Lexus LFA
  • Lexus LS
  • Mazda MX-5
  • Mazda RX-7
  • Mitsubishi Lancer Evolution
  • Mitsubishi Shogun/Pajero
  • Nissan 200SX
  • Nissan GT-R/Skyline GT-R
  • Subaru Forester
  • Subaru Impreza
  • Suzuki Vitara
  • Toyota Corolla
  • Toyota Land Cruiser
  • Toyota MR2
  • Toyota GR Yaris
  • Toyota Previa
  • Toyota Prius

В рейтинг вошли сразу несколько спортивных моделей от японских автопроизводителей. Среди них заднеприводный суперкар Lexus LFA, который оснащался 4,8-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 560 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Этот автомобиль мог развивать скорость до 326 км/ч.

Также в рейтинг вошли более "народные" спортивные автомобили: Autozam AZ-1, Datsun 240Z, Honda S2000, Mazda MX-5, Mazda RX-7, Mitsubishi Lancer Evolution, Nissan 200SX, Nissan GT-R и Skyline GT-R, а также Toyota MR2.

Есть и два спортивных хэтчбека - Daihatsu Charade GTti и Toyota GR Yaris. Помимо этого эксперты напомнили о роскошном седане Lexus LS, который предлагал передовые для своего времени технологии и высокий уровень комфорта.

В издании не забыли и о минивэне Toyota Previa, который доказал, что автомобили этого класса могут предлагать приятную управляемость. Toyota Prius же произвел революцию в сегменте гибридных автомобилей.

5 лучших японских гибридных автомобилей с пробегом по мнению экспертов

Ранее эксперты из Top Speed назвали 5 лучших японских гибридных автомобилей с пробегом. По их словам, на эти модели стоит обратить внимание.

Toyota Prius четвертого и пятого поколений признали лучшим японским гибридным автомобилем, который можно купить на вторичном рынке. Эксперты заявили, что эта модель превосходит многих конкурентов.

Помимо этого были определены 5 худших японских гибридных автомобилей с пробегом. Эксперты посоветовали воздержаться от их покупки.

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