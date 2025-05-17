Учитель - одна из немногих профессий, которая дает право на досрочный выход на пенсию.

Вопрос зарплаты и пенсии остается болезненным для украинских педагогов. Ни для кого не секрет, что их заработная плата не соответствует важности профессии. Поэтому еще смолоду учителя задумываются о том, на какие средства будут жить в пожилом возрасте.

Сколько лет нужно отработать учителем, чтобы выйти на пенсию

Не все педагоги знают, что могут выйти на отдых досрочно. Это доступно учителям, которые достигли 55 лет и имеют 30 лет стажа. Для этого нужно подать заявление о назначении пенсии в отделение Пенсионного фонда по месту работы.

Есть и исключения насчет того, во сколько лет учителя уходят на пенсию в Украине. Не зависимо от возраста могут получать выплаты педагоги, которые имели:

в период до 1 апреля 2015 - минимум 25 лет стажа;

в период в период между 1 апреля 2015 по 31 марта 2016 - минимум 25 лет 6 месяцев;

в период между 1 апреля 2016 по 31 марта 2017 - как минимум 26 лет;

в период между 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 - как минимум 26 лет 6 месяцев;

в период между 1 апреля 2018 по 31 марта 2019 - как минимум 27 лет;

в период между 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 - как минимум 27 лет 6 месяцев;

в период между 1 апреля 2020 по 31 марта 2021 - как минимум 28 лет;

в период между 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 - как минимум 28 лет 6 месяцев;

в период между 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 - как минимум 29 лет;

в период между 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 - как минимум 29 лет 6 месяцев;

в период между 1 апреля 2024 или после этой даты - как минимум 30 лет.

В требуемый для выслуги лет стаж также учитывается работа в музыкальных, художественных школах и детских садах на должностях воспитателя, музруководителя, директора, заведующего, школьного психолога.

Важно учитывать, что если педагог выйдет на выслугу лет, а затем опять устроится на работу, то пенсия отменяется. Нельзя одновременно получать такую выплату и зарплату.

Какая пенсия у учителя по выслуге лет в Украине

Сумма, которую получит педагог после 55 лет, рассчитывается на основе среднемесячной зарплаты и коэффициента стажа до прекращения работы.

В целом, размер того, какая пенсия у учителей, не отличается от других профессий. Чем больше зарплата и стаж работы, тем выше будут выплаты. Педагог, который зарабатывал 14 500 гривень, на выслуге лет получит примерно 5700 гривень пенсии. Есть и максимальный размер - выплата не может превышать 23 610 гривень.

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