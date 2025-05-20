WizKids начала возвращать деньги за набор миниатюр по Baldur's Gate 3 / Фото - Reddit

Компания WizKids, известная своими миниатюрами по вселенной Dungeons & Dragons, с треском облажалась с набором по Baldur’s Gate 3. Фигурки, которые должны были изображать ключевых героев Астариона, Лаэзель, Шэдоухарт, Уилла, Карлах и Гейла, вызвали у покупателей больше жалости, чем восторга.

Набор D&D Icons of the Realms: Baldur’s Gate 3, стоимостью 50 долларов, поступил к первым покупателям в мае, и очень быстро соцсети заполнились фотографиями ужасов с кривыми глазами, смазанной покраской и формами.

Жалоб оказалось столько, что WizKids пришлось официально извиниться и объявить о полном возврате средств всем недовольным. В компании признали, что "промахнулись" и пообещали разобраться в причинах и не допускать такого в будущем.

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Тем не менее, для ветеранов рынка это не стало сюрпризом. Среди коллекционеров WizKids давно не пользуется репутацией эталона качества, напротив, в отзывах регулярно мелькают претензии к уровню исполнения.

Фото WizKids 20 мая 2025
Фото WizKids 20 мая 2025
Фото WizKids 20 мая 2025
Фото WizKids 20 мая 2025
Фото WizKids 20 мая 2025
Фото WizKids 20 мая 2025

Ранее мы рассказывали, что в Baldur's Gate 3 нашли секретную овцу с мощными заклинаниями, которая встаёт на сторону игрока. Чтобы получить её в отряд нужно убить комика, побить в колокола и нажать на яйцо.

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