Компания WizKids пообещала вернуть деньги недовольным клиентам.

Компания WizKids, известная своими миниатюрами по вселенной Dungeons & Dragons, с треском облажалась с набором по Baldur’s Gate 3. Фигурки, которые должны были изображать ключевых героев Астариона, Лаэзель, Шэдоухарт, Уилла, Карлах и Гейла, вызвали у покупателей больше жалости, чем восторга.

Набор D&D Icons of the Realms: Baldur’s Gate 3, стоимостью 50 долларов, поступил к первым покупателям в мае, и очень быстро соцсети заполнились фотографиями ужасов с кривыми глазами, смазанной покраской и формами.

Жалоб оказалось столько, что WizKids пришлось официально извиниться и объявить о полном возврате средств всем недовольным. В компании признали, что "промахнулись" и пообещали разобраться в причинах и не допускать такого в будущем.

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Тем не менее, для ветеранов рынка это не стало сюрпризом. Среди коллекционеров WizKids давно не пользуется репутацией эталона качества, напротив, в отзывах регулярно мелькают претензии к уровню исполнения.

Ранее мы рассказывали, что в Baldur's Gate 3 нашли секретную овцу с мощными заклинаниями, которая встаёт на сторону игрока. Чтобы получить её в отряд нужно убить комика, побить в колокола и нажать на яйцо.

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